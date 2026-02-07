ग्रामीण क्षेत्र के 34 केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा में बांटी गई परीक्षा सामग्री, शिक्षक खुद उठाते दिखे बॉक्स

माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने इस बार किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने का दावा किया है। 10 फरवरी से शुरू होने जा रही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शुक्रवार को समन्वय संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या शिंदे की छावनी से हाईस्कूल और हायर सेकंडरी परीक्षा की प्रश्नपत्र-कॉपी व अन्य परीक्षा सामग्री का वितरण किया गया। सुबह 11 बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक चले इस वितरण कार्य के दौरान ग्रामीण क्षेत्र के पनिहार, घाटीगांव, मोहना, आंतरी, बिलौआ, पिछोर, डबरा, चीनोर, कराहिया, भितरवार, उटीला, हस्तिनापुर, बेहट और बिजौली सहित कुल 34 परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा सामग्री लेने पहुंचे। एक ओर प्रशासन पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा सामग्री वितरण के दौरान अव्यवस्था ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इतनी बड़ी परीक्षा व्यवस्था में जिम्मेदार एजेंसियां पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हैं, या फिर आखिरी वक्त में व्यवस्थाएं भगवान भरोसे छोड़ी गई हैं।