सीएम ने बात याद रखी और आज मेरा व मेरे स्कूल का सपना कर दिया पूरा : साम्या

पालनपुर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अक्सर अपनी वयोवृद्ध वात्सल्यता एवं मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते रहे हैं। ऐसा ही एक भावनात्मक प्रसंग शनिवार को बनासकांठा जिले के पीएम श्री उत्तमपुरा (डांगिया) अनुपम प्राथमिक विद्यालय में देखने को मिला।

28 अप्रेल 2025 को आयोजित एक वीडियो संवाद के दौरान कक्षा-1 में पढ़ने वाली छात्रा साम्या प्रजापति ने सहजता से मुख्यमंत्री से पूछा कि दादा, आप हमारी स्कूल में कब आएंगे? इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने वयोवृद्ध स्नेहपूर्ण उत्तर देते हुए कहा था कि मैं जब भी वहां आऊंगा तब जरूर तुमसे मिलने आऊंगा।

मुख्यमंत्री ने उस समय जो बात कही थी वह उनके मन में थी और इसी कारण उन्होंने बनासकांठा जिले में होने वाले कार्यक्रम में इस बेटी के गांव के स्कूल की भेंट अवश्य करने को कहा। मुख्यमंत्री का शनिवार को बनासकांठा जिले में अंबाजी कॉरिडोर के शिलान्यास अवसर पर बनासकांठा के दौरे का कार्यक्रम था। उन्होंंने इस कार्यक्रम में जाने से पहले उत्तमपुरा-डांगिया गांव के स्कूल की यात्रा की।