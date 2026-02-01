7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

जामनगर : मोटी खावड़ी गांव से 83 लाख की हेरोइन जब्त

एसओजी ने होटल के कमरे में की छापेमारी, पंजाब के चार लोग गिरफ्तार जामनगर. जिले में खंभालिया हाइवे पर मोटी खावड़ी गांव की एक होटल के कमरे में शुक्रवार देर रात छापेमारी कर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने 83 लाख रुपए से ज्यादा की हेरोइन जब्त की। मौके से पंजाब के चार लोगों [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Feb 07, 2026

एसओजी ने होटल के कमरे में की छापेमारी, पंजाब के चार लोग गिरफ्तार

जामनगर. जिले में खंभालिया हाइवे पर मोटी खावड़ी गांव की एक होटल के कमरे में शुक्रवार देर रात छापेमारी कर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने 83 लाख रुपए से ज्यादा की हेरोइन जब्त की। मौके से पंजाब के चार लोगों को गिरफ्तार किया। एक व्यक्ति फरार हो गए।
जामनगर एसओजी के हर्षद, मयूरराजसिंह, फिरोज खफी, बलभद्रसिंह, धर्मेंद्र वैष्णव को मुखबिर से सूचना मिली कि दूसरे राज्य के कुछ लोग जामनगर-खंभालिया हाइवे पर मोटी खावड़ी गांव के पास एक होटल में रुके हैं। ये लोग बेचने के लिए अपने साथ हेरोइन लाए हैं।
पीआइ बी.एन. चौधरी को इस बारे में सूचित किए जाने के बाद पीएसआइ ए.वी. खेर और पी.पी. जाडेजा के नेतृत्व में एसओजी टीम की मोटी खावड़ी पहुंची। होटल में जांच की गई, तो पाया गया कि चार प्रवासी एक कमरे में रुके हैंं। टीम ने उस कमरे में छापेमारी की।
यहां से पंजाब के अमृतसर जिले की अजनाला तहसील के सारंगरा गांव के विशाल सिंह माटू, हरप्रीत सिंह माजवी, अमृतसर जिले की बाबा बकाला तहसील के गगरबाना गांव के ब्रिकमजीत सिंह माजवी, जगदीप सिंह खेड़ा सहित चार लोग मिले। इनके कब्जे से 83 लाख 60 हजार रुपए की 418 ग्राम हेरोइन, 7 मोबाइल, तराजू, एक बैग और 18,500 रुपए नकद जब्त किए गए।

मेघपर पुलिस स्टेशन में पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

प्रारंभिक पूछताछ में चारों लोगों ने पांचवें साथी का नाम फिलिप्स उर्फ फौजी बताया। वह अमृतसर जिले की अजनाला तहसील के बोपाराय गांव का निवासी है। पीएसआइ ए.वी. खेर ने सभी पांच लोगों के खिलाफ शिकायतकर्ता के तौर पर मेघपर पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 09:48 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / जामनगर : मोटी खावड़ी गांव से 83 लाख की हेरोइन जब्त

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य में संरक्षा को विशेष प्राथमिकता देने पर जोर

अहमदाबाद

सीएम ने बात याद रखी और आज मेरा व मेरे स्कूल का सपना कर दिया पूरा : साम्या

अहमदाबाद

मुख्यमंत्री ने त्रिशूलिया घाट पर 16 फीट ऊंचे दिव्य अखंड शक्ति त्रिशूल का किया अनावरण

अहमदाबाद

मुख्यमंत्री ने अंबाजी में शक्ति कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास

अहमदाबाद

वडोदरा : विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की गिनती आरंभ

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.