वडोदरा : विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की गिनती आरंभ

हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे और रात 8 से 10 बजे तक मगरमच्छों की गिनती की जाएगी। सुबह विश्वामित्री नदी के किनारे और आवासीय इलाकों में दिखने वाले मगरमच्छों की संख्या दर्ज की जाएगी। रात में टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छों की आंखों की लाल चमक से गिनती की जाएगी। पिछले साल हुई गिनती में 442 मगरमच्छ दर्ज किए गए थे। इस वर्ष मगरमच्छों की आबादी में बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी।