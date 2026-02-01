वडोदरा : विश्वामित्री नदी में मगरमच्छों की गिनती आरंभ

वडोदरा. शहर की विश्वामित्री नदी में रहने वाले मगरमच्छों आबादी की गिनती शनिवार से शुरू की गई। वन विभाग की महिला अधिकारी के पीएचडी अध्ययन के लिए यह विशेष सर्वे किया जा रहा है।
इस गिनती के लिए एमएस यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के प्रो. रंजीत देवकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस कार्य में जूलॉजी विभाग के 30 वॉलंटियर, वन विभाग के कर्मचारी और एनजीओ के प्रतिनिधि जुड़े हैं।
हर शनिवार सुबह 9 से 11 बजे और रात 8 से 10 बजे तक मगरमच्छों की गिनती की जाएगी। सुबह विश्वामित्री नदी के किनारे और आवासीय इलाकों में दिखने वाले मगरमच्छों की संख्या दर्ज की जाएगी। रात में टॉर्च की रोशनी में मगरमच्छों की आंखों की लाल चमक से गिनती की जाएगी। पिछले साल हुई गिनती में 442 मगरमच्छ दर्ज किए गए थे। इस वर्ष मगरमच्छों की आबादी में बदलाव हुआ है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली जाएगी।
