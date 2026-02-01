मुख्यमंत्री ने अंबाजी में शक्ति कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास

पालनपुर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को बनासकांठा जिले में आद्यशक्ति धाम अंबाजी में निर्मित होने वाले अंबाजी शक्ति कॉरिडोर के प्रथम चरण के 950 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्य मंदिर, गब्बर तथा मानसरोवर को जोड़ने वाले कॉरिडोर के प्रथम चरण में जिन कार्यों का शिलान्यास किया है, उनसे आने वाले दिनों में यात्रियों को मल्टी लेवल पार्किंग, अंडरपास रोड, यात्री निवास, पाथ-वे, दिव्य दर्शन चौक, शक्तिपीठ, एम्फीथिएटर और लाइट एंड साउंड शो सहित अनेक पर्यटन सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आगामी 25 वर्षों के यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अंबाजी में शक्ति कॉरिडोर के लिए कुल 1,632 करोड़ रुपए का विजनरी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आद्यशक्ति के उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में आद्यशक्ति पीठ अंबाजी का होलिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक विकास हो रहा है।