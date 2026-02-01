Ahmedabad: टी-20 वर्ल्ड कप मैचों के दिन मेट्रो ट्रेन रात 12:50 बजे तक दौड़ेगी

Ahmedabad. गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (जीएमआरसी) ने आइसीसी पुरुष टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के डे नाइट मैचों को देखते हुए अहमदाबाद और गांधीनगर में मेट्रो सेवा का समय बढ़ाने का निर्णय किया है। शहर के मोटेरा स्थित नरेन्द्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 9, 11, 14, 18, 22, 26 फरवरी को होने वाले मैचों के चलते मध्यरात्रि बाद 12:50 बजे तक मेट्रो ट्रेन की सेवा जारी रखने की घोषणा की है। यदि विश्व कप का फाइनल मैच अहमदाबाद में 8 मार्च को होता है, तो उस दिन भी मध्यरात्रि बाद तक मेट्रो ट्रेन की सेवा जारी रखी जाएगी।