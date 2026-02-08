कोटा में बड़ा हादसा: बिल्डिंग गिरने से दो की दर्दनाक मौत, कई घायल; बचाव अभियान जारी

कोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा, "रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है…. NDRF, SDRF, और फायर डिपार्टमेंट अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। बचाए गए ज्यादातर लोगों के बारे में हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं… एक कैजुअल्टी की खबर है… यह एक कैफे फूड आउटलेट था जो यहां चल रहा था। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इसके बगल में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसे तोड़ा जा रहा था, और उसकी नींव में कुछ दिक्कतें थीं। हम अभी किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते… ऑपरेशन हमारी पूरी कोशिशों और टीमवर्क के साथ चल रहा है…"