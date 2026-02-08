कोटा में बड़ा हादसा: बिल्डिंग गिरने से दो की दर्दनाक मौत, कई घायल; बचाव अभियान जारी

कोटा में भयावह हादसा: बिल्डिंग गिरने से दो की मौत (इमेज सोर्स: ANI)
कोटा में बड़ा हादसा: राजस्थान के कोटा में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक बिल्डिंग देखते ही देखते भरभराकर जमीन पर गिर पड़ी। हादसा इतना भयावह था कि मलबे में दबकर दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
कोटा (Kota) डिविजनल कमिश्नर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा, "दो मौतों की खबर है… हमारे पास 13 लोगों के घायल होने की जानकारी है… हमारे पास जो जानकारी है, वह यह है कि कुछ नया कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वह ऊपर से नीचे गिर गया… यह कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से जुड़ी लापरवाही की वजह से हो सकता है। कुछ लोकल लोग कह रहे हैं कि ड्रिलिंग चल रही थी, और इसके बारे में शिकायतें थीं। कारणों की आगे टेक्निकल जांच की जाएगी, और नतीजे शेयर किए जाएंगे।"
राजस्थान के एनर्जी मिनिस्टर हीरालाल नागर का कहना है, "जो बिल्डिंग गिरी है, उसमें से 15 लोगों को बचाया गया है। बचाए गए लोगों में से दो की मौत हो गई है, और बाकी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पांच अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और बाकी को छुट्टी दे दी गई है… घटना के बारे में, निश्चित रूप से कारणों की जांच होगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।"
कोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पीयूष समारिया ने कहा, "रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है…. NDRF, SDRF, और फायर डिपार्टमेंट अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक 10 लोगों को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। बचाए गए ज्यादातर लोगों के बारे में हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं… एक कैजुअल्टी की खबर है… यह एक कैफे फूड आउटलेट था जो यहां चल रहा था। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इसके बगल में एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसे तोड़ा जा रहा था, और उसकी नींव में कुछ दिक्कतें थीं। हम अभी किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते… ऑपरेशन हमारी पूरी कोशिशों और टीमवर्क के साथ चल रहा है…"
कोटा मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने कहा, "कुल 10 लोग आए, जिनमें से दो की मौत हो चुकी थी। दो मरीज़ अभी हमारे यहां भर्ती हैं… उन्हें मामूली चोटें आई हैं, और उनका इलाज चल रहा है… मामूली चोटों वाले तीन मरीज़ों का इलाज किया गया और उन्हें यहां से छुट्टी दे दी गई… एक रेस्क्यू टीम का सदस्य था। उसकी दाहिनी रिंग फिंगर का डिस्टल फालेंक्स काट दिया गया था। वह भी स्टेबल है, और हम बाद में उसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे…"
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग