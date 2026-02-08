‘हमने उड़ाया…’, पाकिस्तान मस्जिद ब्लास्ट पर IS का पहला रिएक्शन आया सामने, किया सनसनीखेज दावा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से बरामद पहचान पत्र के आधार पर आत्मघाती हमलावर की पहचान यासिर के रूप में हुई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, वह पेशावर का रहने वाला था। जांच एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि इस्लामाबाद में हमले से पहले यासिर करीब पांच महीने तक अफगानिस्तान में रहा था, जहां उसे कथित तौर पर हथियार चलाने और आत्मघाती हमलों का प्रशिक्षण दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके नेटवर्क, फंडिंग और सीमापार संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं।