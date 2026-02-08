Viral Video Scandal : कॉलेज कपल के प्राइवेट क्लिप पर पुलिस का रेड अलर्ट, शेयर किया तो सीधे जेल

रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप सर्कुलेट हो रही है, जिसे एक कॉलेज के छात्र-छात्रा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर 'लिंक' मांगने और शेयर करने की होड़ मच गई। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया में किसी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक तमाशा बना दिया जाता है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां कपल्स के निजी पलों को बिना उनकी सहमति के रिकॉर्ड कर लीक कर दिया गया।