FIR हुई तो झगड़े का VIDEO हुआ वायरल, बिहार के इस गांव में पूरे ब्राह्मण समाज पर क्यों दर्ज हुआ केस?

1. हेमकांत झा पिता स्व त्रिवेणी कान्त झा 2. श्रीनाथ पिता स्व शिवू शंकर झा 3. सुधांशु झा पिता अरुण झा

4. प्रह्लाद कुमार झा पिता श्याम झा 5. रुना झा पिता फुलकांत झा 6. सतीश झा पिता मनोज झा

7. पंकज झा पिता स्व कृपाल झा 8. मनोज मिश्रा पिता स्व सुरेन्द्र मिश्र 9. धीरज झा पिता सुभकांत झा

10. मिठू झा पिता विजय झा 11. पवन झा पिता संजय झा 12. मनीष झा पिता विनय झा

13. लोपित झा पिता रामस्वरूप झा 14. दयाल झा पिता स्व हरिमोहन झा 15. लाल मिश्र पिता शिवशंकर मिश्र

16. श्रवण झा पिता गोपाल झा 17. सूरज झा पिता जटाशंकर झा 18. प्रकाश मिश्र पिता रामापैत मिश्र

19. सत्यम झा पिता सरोज झा 20. राजेश झा पिता काशी झा 21. महंत मिश्र पिता स्व शिवशंकर मिश्र

22. सीताराम मिश्र पिता स्व हलन मिश्र 23. आनन्द झा पिता स्व सुभाष झा 24. आदित्य झा पिता टुनटुन झा

25. तरुण झा पिता फुल्कांत झा 26. हरहर झा पिता ललकी झा 27. नारायण झा पिता ललकी झा

28. त्रिपुरारी झा पिता बीआ झा 29. नारायण झा पिता मुन्ना झा 30. अर्कनाथ झा पिता स्व हरिवंश झा

31. उदय चन्द्र झा पिता स्व शत्रुधन झा 32. अमरनाथ झा पिता स्व हरिवंश झा 33. अरुण झा पिता बीजा झा

34. रौशन झा पिता जगरनाथ झा 35. संतोष कुमार झा पिता स्व जगदीश झा 36. ओमप्रकाश झा पिता शिवजी झा

37. फुलफांत झा पिता स्व सियाराम झा 38. नमामि शंकर झा पिता अरुण झा 39. प्रह्लाद झा पिता टुन्ना झा

40. लालू झा पिता सोमकांत झा 41. शिवम झा पिता हरिबोल झा 42. हरिबोल मिश्र पिता शंभू मिश्र

43. शंभू मिश्र पिता बीजो मिश्र 44. बीजो मिश्र पिता स्व वेचन मिश्र 45. भास्कर झा पिता स्व अशोक झा

46. सौरभ मिश्र पिता रमण मिश्र 47. रविशंकर मिश्र पिता अनिल मिश्र 48. आशीष झा पिता तरुण झा

49. बिजली मिश्र पिता स्व विलतू मिश्र 50. रूपन झा पिता स्व किशुन झा 51. नितीश झा पिता शैलेन्द्र झा

52. नवनीत झा पिता शिवानन्द झा 53. शिवम झा दोनों के पिता वीणा झा 54. संजीत झा पिता स्व बाबू झा

55. काशी झा पिता स्व गोपाल झा 56. हेमंत झा पिता स्व त्रिवेणी झा 57. गणपेत मिश्र पिता स्व हुलन मिश्र

58. लखी झा पिता कटी झा 59. श्रवण मिश्र पिता गोपाल मिश्र 60. हिमकर झा पिता रुपन झा

61. विजय झा 62. आनंद कुमार झा पिता सिंघेश्वर झा 63. लाल बीजा झा पिता स्व सुधीर झा

64. पवन झा पिता संतोष झा 65. रजनी झा पिता बाल्मीकि झा 66. जगरनाथ झा पिता स्व शिवू झा

67. चन्दन झा पिता टूना झा 68. सतन झा पिता स्व मोती 69. गुड्डू कुमार झा पिता उदय चंद्र झा