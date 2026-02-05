FIR हुई तो झगड़े का VIDEO हुआ वायरल, बिहार के इस गांव में पूरे ब्राह्मण समाज पर क्यों दर्ज हुआ केस?

गांव में जुटे लोग (फोटो-सोशल मीडिया)
Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में दर्ज एक FIR ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गांव के पूरे ब्राह्मण समुदाय को एक ही FIR में आरोपी बनाया गया है। पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कैलाश पासवान और कुछ अन्य ग्रामीणों के बीच बहस हो रही थी।
वायरल वीडियो में कैलाश पासवान कुछ ग्रामीणों के साथ बहस करते हुए अपने बकाया मजदूरी की मांग कर रहे हैं। वीडियो में उन्हें स्थानीय भाषा में, "हमरा पैसा द द, मजदूरी द द" कहते हुए सुना जा सकता है। वीडियो में गाली-गलौज, आरोप-प्रत्यारोप और हाथापाई भी देखी जा सकती है। इसके बाद, सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस मामले में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, हरिनगर गांव के रहने वाले असर्फी पासवान ने कुशेश्वरस्थान थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने 2015 में एक ग्रामीण के लिए घर बनाया था, लेकिन लगभग 2.5 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
आवेदन में कहा गया है कि यह विवाद 30 और 31 जनवरी की रात को बहस और फिर लड़ाई में बदल गया। आरोप है कि इसी विवाद के बाद कई लोग उनके घर में घुस आए, लाठियों और लोहे की रॉड से उन पर हमला किया, जिससे महिलाओं और एक बच्चे को चोटें आईं, और जातिसूचक गालियां दीं। इसी आधार पर SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
FIR में गांव के 70 ब्राह्मणों और 100-150 अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। मामले में यह भी दावा किया जा रहा है कि आरोपियों की सूची में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में काम करते हैं और घटना के समय गांव में मौजूद नहीं थे।
|1. हेमकांत झा पिता स्व त्रिवेणी कान्त झा
|2. श्रीनाथ पिता स्व शिवू शंकर झा
|3. सुधांशु झा पिता अरुण झा
|4. प्रह्लाद कुमार झा पिता श्याम झा
|5. रुना झा पिता फुलकांत झा
|6. सतीश झा पिता मनोज झा
|7. पंकज झा पिता स्व कृपाल झा
|8. मनोज मिश्रा पिता स्व सुरेन्द्र मिश्र
|9. धीरज झा पिता सुभकांत झा
|10. मिठू झा पिता विजय झा
|11. पवन झा पिता संजय झा
|12. मनीष झा पिता विनय झा
|13. लोपित झा पिता रामस्वरूप झा
|14. दयाल झा पिता स्व हरिमोहन झा
|15. लाल मिश्र पिता शिवशंकर मिश्र
|16. श्रवण झा पिता गोपाल झा
|17. सूरज झा पिता जटाशंकर झा
|18. प्रकाश मिश्र पिता रामापैत मिश्र
|19. सत्यम झा पिता सरोज झा
|20. राजेश झा पिता काशी झा
|21. महंत मिश्र पिता स्व शिवशंकर मिश्र
|22. सीताराम मिश्र पिता स्व हलन मिश्र
|23. आनन्द झा पिता स्व सुभाष झा
|24. आदित्य झा पिता टुनटुन झा
|25. तरुण झा पिता फुल्कांत झा
|26. हरहर झा पिता ललकी झा
|27. नारायण झा पिता ललकी झा
|28. त्रिपुरारी झा पिता बीआ झा
|29. नारायण झा पिता मुन्ना झा
|30. अर्कनाथ झा पिता स्व हरिवंश झा
|31. उदय चन्द्र झा पिता स्व शत्रुधन झा
|32. अमरनाथ झा पिता स्व हरिवंश झा
|33. अरुण झा पिता बीजा झा
|34. रौशन झा पिता जगरनाथ झा
|35. संतोष कुमार झा पिता स्व जगदीश झा
|36. ओमप्रकाश झा पिता शिवजी झा
|37. फुलफांत झा पिता स्व सियाराम झा
|38. नमामि शंकर झा पिता अरुण झा
|39. प्रह्लाद झा पिता टुन्ना झा
|40. लालू झा पिता सोमकांत झा
|41. शिवम झा पिता हरिबोल झा
|42. हरिबोल मिश्र पिता शंभू मिश्र
|43. शंभू मिश्र पिता बीजो मिश्र
|44. बीजो मिश्र पिता स्व वेचन मिश्र
|45. भास्कर झा पिता स्व अशोक झा
|46. सौरभ मिश्र पिता रमण मिश्र
|47. रविशंकर मिश्र पिता अनिल मिश्र
|48. आशीष झा पिता तरुण झा
|49. बिजली मिश्र पिता स्व विलतू मिश्र
|50. रूपन झा पिता स्व किशुन झा
|51. नितीश झा पिता शैलेन्द्र झा
|52. नवनीत झा पिता शिवानन्द झा
|53. शिवम झा दोनों के पिता वीणा झा
|54. संजीत झा पिता स्व बाबू झा
|55. काशी झा पिता स्व गोपाल झा
|56. हेमंत झा पिता स्व त्रिवेणी झा
|57. गणपेत मिश्र पिता स्व हुलन मिश्र
|58. लखी झा पिता कटी झा
|59. श्रवण मिश्र पिता गोपाल मिश्र
|60. हिमकर झा पिता रुपन झा
|61. विजय झा
|62. आनंद कुमार झा पिता सिंघेश्वर झा
|63. लाल बीजा झा पिता स्व सुधीर झा
|64. पवन झा पिता संतोष झा
|65. रजनी झा पिता बाल्मीकि झा
|66. जगरनाथ झा पिता स्व शिवू झा
|67. चन्दन झा पिता टूना झा
|68. सतन झा पिता स्व मोती
|69. गुड्डू कुमार झा पिता उदय चंद्र झा
|70. सत्यम झा
|-
|-
पुलिस ने अब तक इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर होगी, सोशल मीडिया के दबाव पर नहीं। बिरौल सब-डिवीजन के DSP प्रभाकर तिवारी का कहना है कि यह मुख्य रूप से पैसों के लेन-देन से जुड़ा विवाद है, जिसे कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और स्थिति नियंत्रण में है।
