बिजली कटौती को अलविदा? बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर-बैटरी प्लांट शुरू

बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यह प्रोजेक्ट बिहार के एनर्जी सेक्टर में एक नए युग की शुरुआत करेगा। सोलर और बैटरी स्टोरेज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट राज्य की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करेगा और रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन (RPO) को पूरा करने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि बिहार के एनर्जी सेक्टर में अभी लगभग 50,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट चल रहे हैं।