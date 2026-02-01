IPS की कुर्सी, पावर और रुतबा… फिर भी बिहार की ‘लेडी सिंघम’ ने क्यों दिया था इस्तीफा? काम्या मिश्रा ने सुनाई अपनी कहानी

काम्या के इस्तीफे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन उन्होंने सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि यह फैसला 'हार' की वजह से नहीं, बल्कि 'बदलाव और विकास' के लिए था। मुट्ठी बांधने और खोलने के उदाहरण का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कहा, "पावर और अधिकार को कसकर पकड़े रहना (मुट्ठी बांधना) थकाने वाला और दर्दनाक होता है। छोड़ देना हार नहीं है, बल्कि कुछ नया करने के लिए जगह बनाना है। मैंने सिस्टम के अंदर काम किया और अब मैं शिक्षा और रोजगार के जरिए सिस्टम के बाहर लोगों को सशक्त बनाना चाहती हूं।" उन्होंने आगे कहा, "वर्दी उतारी नहीं जाती, बस उसका रूप बदलता है।"