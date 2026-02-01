7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

जेफरी एपस्टीन और अनिल अंबानी का ‘डर्टी सीक्रेट’: ‘स्वीडिश ब्लॉन्ड’ के ऑफर पर कही थी ऐसी बात, चैट लीक से हड़कंप

Scandal:जेफरी एपस्टीन के दस्तावेज से अनिल अंबानी की 'स्वीडिश ब्लॉन्ड' वाली डिमांड लीक हो गई है। वायरल चैट के अनुसार अंबानी ने एपस्टीन से लड़कियों का इंतजाम करने के लिए कहा था, जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 07, 2026

Anil Ambani Epstein Connection

जेफरी एपस्टीन और अनिल अंबानी की चैट लीक। (फोटो: AI)

US Court Documents: दुनिया भर के रईसों और प्रभावशाली लोगों को लड़कियां सप्लाई करने वाले कुख्यात अमेरिकी फाइनेंसर और सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) के दस्तावेजों ने अब भारतीय उद्योग जगत में भी भूचाल ला दिया है। अमेरिकी कोर्ट की ओर से सार्वजनिक किए गए नए दस्तावेजों में भारत के मशहूर बिजनेसमैन (Reliance ADAG News) अनिल अंबानी और एपस्टीन (Anil Ambani Jeffrey Epstein) के बीच हुई बातचीत का ब्योरा सामने आया है। इन चैट्स में "लड़कियों के इंतजाम" से लेकर हॉलीवुड अभिनेत्रियों तक पर चर्चा की गई है, जिसने सोशल मीडिया और कॉरपोरेट जगत को चौंका दिया है।

'स्वीडिश ब्लॉन्ड' और 20 सेकंड में जवाब (Swedish Blonde Chat)

दस्तावेज के मुताबिक, साल 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी और जेफरी एपस्टीन लगातार संपर्क में थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा 9 मार्च 2017 का एक मैसेज है। अनिल अंबानी ने एपस्टीन से पूछा था, "आप किसका नाम सुझाते हैं?" इसके जवाब में एपस्टीन ने लिखा, "एक लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड (गोरी महिला), ताकि यहां आना मजेदार हो सके।"

20 सेकंड से भी कम समय में जवाब दिया (Epstein List India)

रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही एपस्टीन ने यह ऑफर दिया, अनिल अंबानी ने 20 सेकंड से भी कम समय में जवाब दिया और लिखा- "इसका इंतजाम कर दीजिए" (Make it happen). यह बातचीत तब की है जब एपस्टीन पर पहले से ही नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लग चुके थे।

मेरिल स्ट्रीप नहीं, स्कारलेट जोहानसन चाहिए

लीक हुई बातचीत में दोनों ने अपनी पसंद की महिलाओं पर भी चर्चा की। एपस्टीन ने अंबानी से मजाक में पूछा कि क्या कोई ऐसी मॉडल या एक्ट्रेस है जो उनकी पसंद दर्शाती हो, लेकिन साथ ही लिखा, "उम्मीद है वह मेरिल स्ट्रीप (बुजुर्ग अभिनेत्री) नहीं होंगी।" इस पर अनिल अंबानी ने जवाब दिया, "मेरी पसंद बहुत अच्छी है दोस्त। हमारी अगली फिल्म स्कारलेट जोहानसन (Scarlett Johansson) के साथ है।" इस पर एपस्टीन ने चुटकी लेते हुए कहा, "मुझे खुशी है कि आपको बूढ़ी महिलाओं की जगह जवान गोरी महिलाएं पसंद हैं।"

दीपक चोपड़ा ने कहा था- 'दिखावा करने वाला'

दस्तावेज से यह भी पता चला है कि एपस्टीन अनिल अंबानी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दूसरे लोगों से भी पूछताछ करता था। उसने प्रसिद्ध लेखक दीपक चोपड़ा से अंबानी के बारे में पूछा था। चोपड़ा ने एपस्टीन को बताया कि अनिल अंबानी "बेहद अमीर हैं, मशहूर होने की चाहत रखते हैं और दिखावा करने वाले (Wannabe)" हैं। चोपड़ा ने यह भी बताया था कि दोनों भाई (मुकेश और अनिल) आपस में बात नहीं करते।

ये भी पढ़ें

‘जोहरान ममदानी शर्म करो’… एपस्टीन फाइल्स में न्यूयॉर्क मेयर की मां का नाम सामने आने पर बढ़ा विवाद
विदेश
Zohran Mamdani and Mira Nair

अंबानी और एपस्टीन केवल चैट तक सीमित नहीं थे (Epstein Documents Ambani)

मुलाकात की पुष्टि इन संदेशों से यह साफ होता है कि अनिल अंबानी और एपस्टीन केवल चैट तक सीमित नहीं थे। मई 2019 में दोनों ने न्यूयॉर्क में एपस्टीन के मैनहट्टन स्थित घर पर मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद एपस्टीन ने मैसेज किया था, "आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलकर खुशी हुई।" इसके कुछ महीनों बाद ही एपस्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में उसकी मौत हो गई थी।

संबंधित खबरें

gold silver price today

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के बढ़ गए भाव, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में गोल्ड के रेट

प्रतिकात्मक तस्वीर

India-US Deal: निर्यातकों के लिए खुशखबरी, हीरे और रत्नों के साथ इन चीजों पर लगेगी जीरो ड्यूटी

Indian Railways Emergency Quota

Railway News: ट्रेन में Emergency Quota से कैसे मिलती है बर्थ, कौन ले सकता है ? जान लीजिए नियम

home loan saving tips

दूसरा लोन लेकर होम लोन में बचा सकते हैं 15 लाख रुपये, जानिए बचत का पूरा कैलकुलेशन

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, भगवान का शृंगार हुआ महंगा, देखें कोटा में पिछले 15 दिनों के भावों का ग्राफ

taxi app driver strike

Drivers Strike: 7 फरवरी को क्यों टैक्सी ऐप ड्राइवर कर रहे हड़ताल, जानिए कौन सी ऐप रहेंगी डाउन

Silver price crash

Silver Price Crash: चांदी की कीमत में भूचाल, दो दिन में 45,000 टूटी, खरीदारों को मिली राहत

Gold Silver Price Today

Kota Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भावों में गिरावट जारी, आज भी जबरदस्त गिरे चांदी के दाम

सोशल मीडिया पर अनिल अंबानी जम कर ट्रोल

आम जनता: लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अनिल अंबानी की कंपनियां दिवालिया हो रही थीं, तब वे "रंगीन मिजाज" पार्टियों में व्यस्त थे।

अनिल अंबानी का पक्ष

इस पूरे मामले पर अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

कानूनी जानकार: विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल नैतिक पतन का मामला है या इसमें कोई कानूनी पेंच भी है, यह अमेरिकी जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

और नाम आ सकते हैं सामने

अमेरिकी कोर्ट धीरे-धीरे एपस्टीन से जुड़े हजारों पन्ने सार्वजनिक कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े भारतीय नामों का खुलासा हो सकता है।

इस मामले में जांच का दायरा

क्या भारत की जांच एजेंसियां (ED/CBI) इस एंगल की जांच करेंगी कि क्या इन मुलाकातों में किसी तरह की फेवर ट्रेडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी? इस पर अभी संशय है।

कर्ज में डूबे 'प्लेबॉय' की छवि

यह खबर अनिल अंबानी के लिए ऐसे समय में आई है जब वे आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह घिरे हुए हैं। एक तरफ उनकी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 400 अरब रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में जांच तेज करने का आदेश दिया है, और दूसरी तरफ उनकी यह 'लग्जरी लाइफस्टाइल' और 'स्वीडिश ब्लॉन्ड' वाली डिमांड सामने आई है। यह कंट्रास्ट उनकी छवि को और धूमिल कर रहा है—एक तरफ 'कंगाल' व्यवसायी और दूसरी तरफ 'रंगीन' निजी जीवन।

( इनपुट: एपस्टीन फाइल, अमेरिकी न्याय विभाग रिपोर्ट और ब्लूमबर्ग)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 08:15 pm

Published on:

07 Feb 2026 08:14 pm

Hindi News / Business / जेफरी एपस्टीन और अनिल अंबानी का ‘डर्टी सीक्रेट’: ‘स्वीडिश ब्लॉन्ड’ के ऑफर पर कही थी ऐसी बात, चैट लीक से हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के बढ़ गए भाव, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में गोल्ड के रेट

gold silver price today
कारोबार

India-US Deal: निर्यातकों के लिए खुशखबरी, हीरे और रत्नों के साथ इन चीजों पर लगेगी जीरो ड्यूटी

प्रतिकात्मक तस्वीर
कारोबार

Train Ticket: तत्काल में भी नहीं मिली सीट? 'इमरजेंसी कोटा' से ऐसे कराएं टिकट कन्फर्म

Indian Railways Emergency Quota
राष्ट्रीय

दूसरा लोन लेकर होम लोन में बचा सकते हैं 15 लाख रुपये, जानिए बचत का पूरा कैलकुलेशन

home loan saving tips
कारोबार

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव, भगवान का शृंगार हुआ महंगा, देखें कोटा में पिछले 15 दिनों के भावों का ग्राफ

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.