जेफरी एपस्टीन और अनिल अंबानी का ‘डर्टी सीक्रेट’: ‘स्वीडिश ब्लॉन्ड’ के ऑफर पर कही थी ऐसी बात, चैट लीक से हड़कंप

जेफरी एपस्टीन और अनिल अंबानी की चैट लीक। (फोटो: AI)
US Court Documents: दुनिया भर के रईसों और प्रभावशाली लोगों को लड़कियां सप्लाई करने वाले कुख्यात अमेरिकी फाइनेंसर और सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) के दस्तावेजों ने अब भारतीय उद्योग जगत में भी भूचाल ला दिया है। अमेरिकी कोर्ट की ओर से सार्वजनिक किए गए नए दस्तावेजों में भारत के मशहूर बिजनेसमैन (Reliance ADAG News) अनिल अंबानी और एपस्टीन (Anil Ambani Jeffrey Epstein) के बीच हुई बातचीत का ब्योरा सामने आया है। इन चैट्स में "लड़कियों के इंतजाम" से लेकर हॉलीवुड अभिनेत्रियों तक पर चर्चा की गई है, जिसने सोशल मीडिया और कॉरपोरेट जगत को चौंका दिया है।
दस्तावेज के मुताबिक, साल 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी और जेफरी एपस्टीन लगातार संपर्क में थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा 9 मार्च 2017 का एक मैसेज है। अनिल अंबानी ने एपस्टीन से पूछा था, "आप किसका नाम सुझाते हैं?" इसके जवाब में एपस्टीन ने लिखा, "एक लंबी स्वीडिश ब्लॉन्ड (गोरी महिला), ताकि यहां आना मजेदार हो सके।"
रिपोर्ट बताती है कि जैसे ही एपस्टीन ने यह ऑफर दिया, अनिल अंबानी ने 20 सेकंड से भी कम समय में जवाब दिया और लिखा- "इसका इंतजाम कर दीजिए" (Make it happen). यह बातचीत तब की है जब एपस्टीन पर पहले से ही नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लग चुके थे।
लीक हुई बातचीत में दोनों ने अपनी पसंद की महिलाओं पर भी चर्चा की। एपस्टीन ने अंबानी से मजाक में पूछा कि क्या कोई ऐसी मॉडल या एक्ट्रेस है जो उनकी पसंद दर्शाती हो, लेकिन साथ ही लिखा, "उम्मीद है वह मेरिल स्ट्रीप (बुजुर्ग अभिनेत्री) नहीं होंगी।" इस पर अनिल अंबानी ने जवाब दिया, "मेरी पसंद बहुत अच्छी है दोस्त। हमारी अगली फिल्म स्कारलेट जोहानसन (Scarlett Johansson) के साथ है।" इस पर एपस्टीन ने चुटकी लेते हुए कहा, "मुझे खुशी है कि आपको बूढ़ी महिलाओं की जगह जवान गोरी महिलाएं पसंद हैं।"
दस्तावेज से यह भी पता चला है कि एपस्टीन अनिल अंबानी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए दूसरे लोगों से भी पूछताछ करता था। उसने प्रसिद्ध लेखक दीपक चोपड़ा से अंबानी के बारे में पूछा था। चोपड़ा ने एपस्टीन को बताया कि अनिल अंबानी "बेहद अमीर हैं, मशहूर होने की चाहत रखते हैं और दिखावा करने वाले (Wannabe)" हैं। चोपड़ा ने यह भी बताया था कि दोनों भाई (मुकेश और अनिल) आपस में बात नहीं करते।
मुलाकात की पुष्टि इन संदेशों से यह साफ होता है कि अनिल अंबानी और एपस्टीन केवल चैट तक सीमित नहीं थे। मई 2019 में दोनों ने न्यूयॉर्क में एपस्टीन के मैनहट्टन स्थित घर पर मुलाकात भी की थी। मुलाकात के बाद एपस्टीन ने मैसेज किया था, "आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आपसे मिलकर खुशी हुई।" इसके कुछ महीनों बाद ही एपस्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में उसकी मौत हो गई थी।
आम जनता: लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अनिल अंबानी की कंपनियां दिवालिया हो रही थीं, तब वे "रंगीन मिजाज" पार्टियों में व्यस्त थे।
इस पूरे मामले पर अनिल अंबानी के प्रतिनिधि ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
कानूनी जानकार: विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल नैतिक पतन का मामला है या इसमें कोई कानूनी पेंच भी है, यह अमेरिकी जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।
अमेरिकी कोर्ट धीरे-धीरे एपस्टीन से जुड़े हजारों पन्ने सार्वजनिक कर रहा है। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े भारतीय नामों का खुलासा हो सकता है।
क्या भारत की जांच एजेंसियां (ED/CBI) इस एंगल की जांच करेंगी कि क्या इन मुलाकातों में किसी तरह की फेवर ट्रेडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी? इस पर अभी संशय है।
यह खबर अनिल अंबानी के लिए ऐसे समय में आई है जब वे आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह घिरे हुए हैं। एक तरफ उनकी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 400 अरब रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले में जांच तेज करने का आदेश दिया है, और दूसरी तरफ उनकी यह 'लग्जरी लाइफस्टाइल' और 'स्वीडिश ब्लॉन्ड' वाली डिमांड सामने आई है। यह कंट्रास्ट उनकी छवि को और धूमिल कर रहा है—एक तरफ 'कंगाल' व्यवसायी और दूसरी तरफ 'रंगीन' निजी जीवन।
( इनपुट: एपस्टीन फाइल, अमेरिकी न्याय विभाग रिपोर्ट और ब्लूमबर्ग)
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग