7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘एपस्टीन फाइल्स के डर से मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया’…ट्रेड डील को लेकर कांग्रस का बड़ा बयान

India-US trade deal: भारत - अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए आरोप लगाया कि एपस्टीन फाइल्स के डर से पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 07, 2026

India-US trade deal

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता (फोटो- एएनआई)

India-US trade deal: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर देश की राजनीति गरमा गई है। लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम माना जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एपस्टीन फाइल्स के डर से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर किया और राष्ट्रीय हितों से समझौता किया।

कांग्रेस ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एपस्टीन फाइल्स के डर से मोदी ने ट्रंप के आगे पूरी तरह सरेंडर बोल दिया है। कांग्रेस ने आगे लिखा, रूस से तेल खरीदने की वजह से ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। अब इस टैरिफ को हटाते हुए ट्रंप ने लिखा है कि भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस पोस्ट में कांग्रेस ने यह भी लिखा कि ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदेगा।

जैसा ट्रंप कहेंगे मोदी वैसा ही करेंगे - कांग्रेस

कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को धमकी भी दी। कांग्रेस ने लिखा, इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकाते हुए कहा है कि हम भारत पर निगरानी रखेंगे। अगर यह लगा कि भारत फिर से रूस से तेल खरीद रहा है तो हम तुरंत टैरिफ ठोक देंगे। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि ट्रंप के इस बयान से साफ है कि नरेंद्र मोदी समझौता कर रहे हैं। ट्रंप जो चाह रहे हैं, वैसा ही मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा, ट्रंप ने कहा कि रूस से सस्ता तेल मत खरीदो और मोदी ने कहा जैसा आपका आदेश।

मोदी ने देश की गरिमा ट्रंप के आगे गिरवी रख दी

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ट्रंप ने मोदी से कहा कि अमेरिका का महंगा तेल खरीदो और मोदी ने कहा कि जैसा आपका आदेश। ट्रंप ने मोदी से कहा कि हम तुमसे 18% टैरिफ वसूलेंगे और मोदी ने कहा जैसा आपका आदेश। ट्रंप ने मोदी से कहा कि तुम हमसे जीरो टैरिफ लोगे और मोदी ने कहा कि जैसा आपका आदेश। कांग्रेस ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, मतलब ये कि मोदी ने देश के फैसले, देश की गरिमा, सब कुछ ट्रंप के आगे गिरवी रख दिया है। इसी पोस्ट के आखिर में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी ट्रंप के सभी बातें इसलिए मान रहे है क्योंकि वह एपस्टीन फाइल्स के खुलासे से डरे हुए है।

देश को लंबे समय तक उठाना पड़ेगा इसका नुकसान

कांग्रेस ने लिखा, मोदी ने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि एपस्टीन फाइल्स में उनके जो कांड है, वह बाहर न आ जाए। कांग्रेस ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा कि मोदी आज जो कर रहे है इसका नुकसान देश को लंबे वक्त तक झेलना पड़ेगा। भारत-अमेरिका ट्रेड डील की खबर सामने आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार पीएम मोदी पर ट्रंप के साथ समझौता करने का आरोप लगा रही है। केरल कांग्रेस ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर यह कहा था कि कायर मोदी ने देश के हितों को दांव पर लगा दिया है क्योंकि अमेरिका ने अडानी भ्रष्टाचार, एपस्टीन की फाइलों और अन्य गुप्त रहस्यों के मामले में उनकी गर्दन पकड़ रखी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 12:40 pm

Published on:

07 Feb 2026 12:20 pm

Hindi News / National News / ‘एपस्टीन फाइल्स के डर से मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया’…ट्रेड डील को लेकर कांग्रस का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.