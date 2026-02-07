‘एपस्टीन फाइल्स के डर से मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर किया’…ट्रेड डील को लेकर कांग्रस का बड़ा बयान

कांग्रेस ने लिखा, मोदी ने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि एपस्टीन फाइल्स में उनके जो कांड है, वह बाहर न आ जाए। कांग्रेस ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा कि मोदी आज जो कर रहे है इसका नुकसान देश को लंबे वक्त तक झेलना पड़ेगा। भारत-अमेरिका ट्रेड डील की खबर सामने आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार पीएम मोदी पर ट्रंप के साथ समझौता करने का आरोप लगा रही है। केरल कांग्रेस ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर कर यह कहा था कि कायर मोदी ने देश के हितों को दांव पर लगा दिया है क्योंकि अमेरिका ने अडानी भ्रष्टाचार, एपस्टीन की फाइलों और अन्य गुप्त रहस्यों के मामले में उनकी गर्दन पकड़ रखी है।