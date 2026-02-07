‘नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया’, India-US Trade Deal पर मचा बवाल, संजय बोले- मोदी ने देश को धोखा दिया…

India-US Trade Deal: भारत अमेरिका ट्रेड डील के फ्रेमवर्क जारी होने पर सियासी बवाल मच गया है। मोदी सरकार ट्रेड डील के फ्रेमवर्क जारी होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि अभी जारी किए गए अमेरिका-भारत संयुक्त बयान में डिटेल्स पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं, उनसे यह साफ़ होता है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से, अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि यदि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है, तो 25 प्रतिशत का दंड दोबारा लगाया जा सकता है।