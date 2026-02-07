7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया’, India-US Trade Deal पर मचा बवाल, संजय बोले- मोदी ने देश को धोखा दिया…

India-US Trade Deal पर विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी खबर...

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 07, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी। (फोटो- IANS)

India-US Trade Deal: भारत अमेरिका ट्रेड डील के फ्रेमवर्क जारी होने पर सियासी बवाल मच गया है। मोदी सरकार ट्रेड डील के फ्रेमवर्क जारी होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि अभी जारी किए गए अमेरिका-भारत संयुक्त बयान में डिटेल्स पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा गया है। लेकिन जो बातें अब तक सामने आई हैं, उनसे यह साफ़ होता है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा। अलग से, अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि यदि भारत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है, तो 25 प्रतिशत का दंड दोबारा लगाया जा सकता है।

भारतीय किसानों की चढ़ा दी बलि

उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारत आयात शुल्कों (import duties) में भारी कटौती करेगा। अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात तीन गुना हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के व्यापार में हमारा लंबे समय से चला आ रहा सरप्लस समाप्त हो जाएगा। अमेरिका को भारत के आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। भारत के वस्तु निर्यात को अमेरिका में पहले की तुलना में अधिक शुल्कों (duties) का सामना करना पड़ेगा। इतनी झप्पियों और फोटो-ऑप्स का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया।

मोदी ने देश से झूठ बोला

वहीं, इस मामले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी बयान आया है। संजय सिंह ने कहा कि मोदी ने देश से झूठ बोला, करोड़ों किसानों के साथ धोखा किया। अमेरिका के लिए 0% टैक्स पर भारत का कृषि बाज़ार खोल दिया। उनके सस्ते अनाज और फल देश के बाज़ार में बिकेंगे और हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा। भारत रूस से सस्ता तेल लेने के बजाय अमेरिका से महंगा तेल लेगा, जिसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ेगा और 80,000 करोड़ का भार देश के आम लोगों पर पड़ेगा। EpsteinFiles में मोदी का नाम और अडानी को अमेरिका से मिले समन के कारण मोदी ने देश के हितों को नीलाम कर दिया।

समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया बयान

भारत-अमेरिका के बीच हुई ताजा ट्रेड डील पर सपा का बयान भी आया है। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि अमेरिकन कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खोले जाने पर वहां खुशियां मनाई जा रही हैं ।अमेरिका की कृषि मंत्री जिसे वहां सचिव कहा जाता है ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए बधाई दी है कि उन्होंने अमेरिकी किसानों के उत्पादों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार को खोलने में कामयाबी हासिल की ।

अमेरिकी सरकार अपने किसानों को इतनी हैवी सब्सिडी देती है कि अमेरिका का किसान अपने उत्पाद यहां सस्ते से सस्ते दामों पर बेच सकता है । भारतीय किसानों के उत्पाद उनके मुकाबले में टिक ही नहीं पाएंगे और धीरे-धीरे भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे । यही हाल पशुपालकों का भी होना है । क्योंकि अमेरिका के डेयरी उत्पादों के लिए भी बाजार खोल दिए गए हैं । भारत का बिका हुआ मीडिया और गुलाम अंधभक्त इस संकट का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं ।

ट्रेड डील पर क्या बोले पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि दो महान देशों के बीच यह समझौता "हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाती है।" उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को दोनों देशों के मजबूत संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद भी दिया।

पीएम के अनुसार यह भारत के मेहनती किसानों, MSME, स्टार्टअप , मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर Make In India को मजबूत करेगा। साथ ही इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

ट्रेड डील में अहम भूमिका निभाने वाले कॉमर्स मिनिस्ट पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता किसानों के हितों की सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, सब्जियों और मांस जैसे कृषि व डेयरी उत्पादों को पूरी तरह से संरक्षित रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

07 Feb 2026 12:25 pm

Published on:

07 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / National News / ‘नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया’, India-US Trade Deal पर मचा बवाल, संजय बोले- मोदी ने देश को धोखा दिया…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.