मलेशिया में PM मोदी की हुंकार: आतंकवाद पर ‘नो डबल स्टैंडर्ड’, आसियान को बताया भारत की प्राथमिकता,चीन हैरान

Indo-Pacific: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मलेशिया (PM Modi Malaysia Visit) की धरती से कूटनीति और व्यापार का एक नया अध्याय लिखा। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम के साथ एक अहम बैठक के बाद, पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए आसियान (ASEAN Centrality) देश कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) को दुनिया का "उभरता हुआ विकास इंजन" बताया और कहा कि इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत "आसियान की केंद्रीयता" (ASEAN Centrality) को प्राथमिकता देता है। आसान भाषा में समझें तो, दक्षिण-पूर्व एशिया में कोई भी बड़ा फैसला या विकास आसियान देशों को केंद्र में रखकर ही होगा। पीएम मोदी ने मलेशिया (India-Malaysia Relations) को आसियान की अध्यक्षता संभालने के लिए बधाई दी और कहा कि हम विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।