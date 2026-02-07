Gold-Silver Price Hike: सोने-चांदी के बढ़ गए भाव, जानिए कल्याण ज्वैलर्स, तनिष्क और मालाबार में गोल्ड के रेट

मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (MALABAR GOLD AND DIAMONDS) की वेबसाइट के अनुसार 7 फरवरी को 22 कैरेट सोने का भाव करीब 14,355 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया। वहीं 10 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 1,43,550 रुपये के आसपास रहा। कंपनी ने उपभोक्ताओं को फर्जी ऑफर और लिंक से सावधान रहने की सलाह भी दी है। मलाबार के रेट देशभर में लगभग समान रखे गए हैं, जिससे ग्राहकों को एक समान कीमत पर खरीदारी का भरोसा मिलता है।