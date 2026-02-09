9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या मौका ? बाजार में मची हलचल,फटाफट चेक करें आज के ताजा भाव

Gold Price Peak: एमसीएक्स वायदा बाजार में आज सोने ने 1,56,754 रुपये और चांदी ने 2,54,490 रुपये का ऐतिहासिक स्तर छूकर नया रिकॉर्ड बना दिया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 09, 2026

Gold Silver Rate

सोने चांदी के भाव। ( फोटो: AI)

Futures Trading High: सप्ताह के कारोबारी सत्र में आज सोने और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Prices) में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि कीमती धातुओं को लेकर निवेशकों का रुझान बदल रहा है। अगर आप आज ज्वैलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या सोने में निवेश (Investment) करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। वायदा बाजार में आज सोने (Gold Rate Today) ने रफ़्तार पकड़ी है, एमसीएक्स पर भाव 1,56,754 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी में भी तूफानी तेजी देखी (Silver Price Live) गई है और यह 2,54,490 रुपये प्रति किलो के स्तर को छू गई है। कीमती धातुओं में आई इस तूफानी तेजी ने निवेशकों और सर्राफा बाजार दोनों को चौंका दिया है, जिससे खरीदारी के फैसले प्रभावित हो सकते हैं।

MCX पर सोने का हाल

ताजा अपडेट के मुताबिक, आज वायदा बाजार में सोने की चमक में बदलाव देखा गया है। वैश्विक बाजार में डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) में हो रही हलचल का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। आज सुबह जब बाजार खुला, तो निवेशकों ने सतर्कता बरती। 24 कैरेट सोने के भाव में मामूली बढ़त और गिरावट का दौर जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादियों का सीजन होने के बावजूद खरीदार अभी 'वेट एंड वॉच' (Wait and Watch) की स्थिति में हैं, जिससे वायदा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।

चांदी की चाल: क्या है सिल्वर का रेट ?

दूसरी तरफ, चांदी (Silver Rate Today) की बात करें तो इसकी चमक औद्योगिक मांग (Industrial Demand) पर टिकी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल इंडस्ट्री में चांदी की बढ़ती खपत के कारण इसके भाव में मजबूती देखने को मिल सकती है। MCX पर चांदी का वायदा भाव एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आज चांदी खरीदने वालों को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में व्हाइट मेटल (White Metal) मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।

कीमतों में क्यों हो रहा है बदलाव ?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के फेडरल रिजर्व (US Fed) की ब्याज दरों को लेकर आने वाले फैसलों और भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tension) के कारण सोने-चांदी के रेट्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं। जब भी शेयर बाजार में अनिश्चितता होती है, निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं, जिससे दाम बढ़ जाते हैं।

हल्के वजन वाले आभूषण खरीदे जा रहे

ज्वैलर्स एसोसिएशन: सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की भीड़ तो है, लेकिन लोग भारी-भरकम ज्वैलरी के बजाय हल्के वजन वाले आभूषण (Light Weight Jewelry) खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

आम जनता का रुझान

लगातार बदलती कीमतों से मध्यम वर्गीय परिवार थोड़े असमंजस में हैं। उनका मानना है कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) कम करनी चाहिए ताकि सोना आम आदमी की पहुंच में रहे।

शाम का सत्र: कमोडिटी एक्सपर्ट्स की सलाह है कि शाम के कारोबारी सत्र (Evening Session) पर नजर बनाए रखें। अमेरिकी बाजार खुलने के बाद कीमतों में बड़ा बदलाव आ सकता है।

रुपये की स्थिति: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल भी सोने के अंतिम भाव को तय करेगी। अगर रुपया कमजोर होता है, तो सोना और महंगा हो सकता है।

डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) का बढ़ता क्रेज

जहां एक तरफ भौतिक सोने (Physical Gold) के लिए शोरूम में जाना पड़ता है, वहीं अब नई पीढ़ी डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की तरफ आकर्षित हो रही है। इसमें मेकिंग चार्ज और चोरी होने का डर नहीं रहता। आज के वायदा भाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स फिजिकल गोल्ड के बजाय 'ई-गोल्ड' (E-Gold) में निवेश को स्मार्ट विकल्प बता रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

09 Feb 2026 05:08 pm

Hindi News / Business / Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या मौका ? बाजार में मची हलचल,फटाफट चेक करें आज के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: सोना-चांदी में आई उछाल, शादी के सीज़न में फिर बढ़े भाव

Gold-Silver Price
कारोबार

Gold Silver Price: चांदी में फिर दिखी तेजी, सोना भी 2200 रुपये से ज्यादा उछला, क्या है MCX पर आज का रेट

Gold Silver Price Today LIVE, Silver price, silver today price, silver expensive, silver price, gold-silver expensive, today gold price, today silver price, चांदी कीमत, चांदी टुडे कीमत, चांदी महंगी, चांदी की कीमत, सोना-चांदी महंगी, टुडे गोल्ड प्राइज, टुडे सिल्वर प्राइज
कारोबार

रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पक्की इनकम, पोस्ट ऑफिस की इस जीरो-रिस्क स्कीम से मिलेंगे 17 हजार

कारोबार

भारतीय कर रहे सोने में निवेश, 2026 में गोल्ड ETF 2.49 अरब डॉलर इंवेस्ट, दिसंबर 2025 के मुकाबले 98% फीसदी बढ़ोतरी

biggest gold heist
कारोबार

मलेशिया में PM मोदी का बड़ा ऐलान: आतंकवाद पर No Compromise, भारत-आसियान दोस्ती होगी और मजबूत

India-Malaysia-Relations
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.