Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या मौका ? बाजार में मची हलचल,फटाफट चेक करें आज के ताजा भाव

Futures Trading High: सप्ताह के कारोबारी सत्र में आज सोने और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Prices) में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि कीमती धातुओं को लेकर निवेशकों का रुझान बदल रहा है। अगर आप आज ज्वैलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या सोने में निवेश (Investment) करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। वायदा बाजार में आज सोने (Gold Rate Today) ने रफ़्तार पकड़ी है, एमसीएक्स पर भाव 1,56,754 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी में भी तूफानी तेजी देखी (Silver Price Live) गई है और यह 2,54,490 रुपये प्रति किलो के स्तर को छू गई है। कीमती धातुओं में आई इस तूफानी तेजी ने निवेशकों और सर्राफा बाजार दोनों को चौंका दिया है, जिससे खरीदारी के फैसले प्रभावित हो सकते हैं।