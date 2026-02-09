Gold Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने वालों को झटका या मौका ? बाजार में मची हलचल,फटाफट चेक करें आज के ताजा भाव

सोने चांदी के भाव। ( फोटो: AI)
Futures Trading High: सप्ताह के कारोबारी सत्र में आज सोने और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Prices) में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर वायदा कारोबार के आंकड़े बता रहे हैं कि कीमती धातुओं को लेकर निवेशकों का रुझान बदल रहा है। अगर आप आज ज्वैलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं या सोने में निवेश (Investment) करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। वायदा बाजार में आज सोने (Gold Rate Today) ने रफ़्तार पकड़ी है, एमसीएक्स पर भाव 1,56,754 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी में भी तूफानी तेजी देखी (Silver Price Live) गई है और यह 2,54,490 रुपये प्रति किलो के स्तर को छू गई है। कीमती धातुओं में आई इस तूफानी तेजी ने निवेशकों और सर्राफा बाजार दोनों को चौंका दिया है, जिससे खरीदारी के फैसले प्रभावित हो सकते हैं।
ताजा अपडेट के मुताबिक, आज वायदा बाजार में सोने की चमक में बदलाव देखा गया है। वैश्विक बाजार में डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) में हो रही हलचल का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। आज सुबह जब बाजार खुला, तो निवेशकों ने सतर्कता बरती। 24 कैरेट सोने के भाव में मामूली बढ़त और गिरावट का दौर जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादियों का सीजन होने के बावजूद खरीदार अभी 'वेट एंड वॉच' (Wait and Watch) की स्थिति में हैं, जिससे वायदा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।
दूसरी तरफ, चांदी (Silver Rate Today) की बात करें तो इसकी चमक औद्योगिक मांग (Industrial Demand) पर टिकी हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल इंडस्ट्री में चांदी की बढ़ती खपत के कारण इसके भाव में मजबूती देखने को मिल सकती है। MCX पर चांदी का वायदा भाव एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आज चांदी खरीदने वालों को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में व्हाइट मेटल (White Metal) मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है।
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका के फेडरल रिजर्व (US Fed) की ब्याज दरों को लेकर आने वाले फैसलों और भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tension) के कारण सोने-चांदी के रेट्स ऊपर-नीचे हो रहे हैं। जब भी शेयर बाजार में अनिश्चितता होती है, निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं, जिससे दाम बढ़ जाते हैं।
ज्वैलर्स एसोसिएशन: सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों की भीड़ तो है, लेकिन लोग भारी-भरकम ज्वैलरी के बजाय हल्के वजन वाले आभूषण (Light Weight Jewelry) खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।
लगातार बदलती कीमतों से मध्यम वर्गीय परिवार थोड़े असमंजस में हैं। उनका मानना है कि सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी (Import Duty) कम करनी चाहिए ताकि सोना आम आदमी की पहुंच में रहे।
शाम का सत्र: कमोडिटी एक्सपर्ट्स की सलाह है कि शाम के कारोबारी सत्र (Evening Session) पर नजर बनाए रखें। अमेरिकी बाजार खुलने के बाद कीमतों में बड़ा बदलाव आ सकता है।
रुपये की स्थिति: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल भी सोने के अंतिम भाव को तय करेगी। अगर रुपया कमजोर होता है, तो सोना और महंगा हो सकता है।
जहां एक तरफ भौतिक सोने (Physical Gold) के लिए शोरूम में जाना पड़ता है, वहीं अब नई पीढ़ी डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की तरफ आकर्षित हो रही है। इसमें मेकिंग चार्ज और चोरी होने का डर नहीं रहता। आज के वायदा भाव को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स फिजिकल गोल्ड के बजाय 'ई-गोल्ड' (E-Gold) में निवेश को स्मार्ट विकल्प बता रहे हैं।
