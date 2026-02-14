ऐसे कमाएं रिटायरमेंट के बाद 20,000 रुपये प्रति माह, टैक्स भी बचाएं, जानिए इस स्कीम की डिटेल

सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, जिसे खासतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 55 से 60 वर्ष के वे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, जिन्होंने वीआरएस लिया हो। रक्षा सेवाओं से रिटायर कर्मी 50 वर्ष की आयु के बाद भी खाता खोल सकते हैं।