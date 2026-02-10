विदेश पैसा भेजने पर टैक्स होगा कम, जानिए कैसे RBI के नियम देंगे फायदा

वैसे तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत कोई भी भारतीय निवासी एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच अधिकतम 2.50 लाख डॉलर करीब 2.26 करोड़ रुपये तक विदेश पैसा भेज सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस साल 31 मार्च 2026 से पहले 2.50 लाख डॉलर और फिर 1 अप्रैल 2026 के बाद अगले वित्तीय वर्ष में दोबारा 2.50 लाख डॉलर भेज देता है, तो वह एक ही कैलेंडर वर्ष 2027 में कुल 5 लाख डॉलर तक विदेश भेज सकता है, यानी कुल 4.52 करोड़ रुपये।