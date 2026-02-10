Gold Price Prediction: क्या 10 फरवरी को सोना रचेगा नया इतिहास ? जानें एक्सपर्ट की भविष्यवाणी

सोने के जेवरात। फोटो: पत्रिका
MCX Gold: शादियों के सीजन और वेलेंटाइन वीक के चलते वैश्विक बाजार में मची हलचल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताजा संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार (Bullion Market) में 10 फरवरी 2026 के लिए सोने और चांदी की कीमतों (Gold Price Prediction) में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजपर सोने की चाल ( (MCX Gold Rate) निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए (10 February Gold Forecast) चर्चा का विषय बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतें फिलहाल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई हैं, जहां से यह या तो नई ऊंचाइयों को छू सकता है या इसमें मुनाफा वसूली (Profit Booking) देखने को मिल सकती है।
आज सुबह के कारोबारी सत्र में एमसीएक्स पर सोने का वायदा भाव सीमित दायरे में कारोबार करता नजर हुआ आया। विशेषज्ञों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) में हो रहे उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। यदि डॉलर मजबूत होता है, तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों में नरमी के संकेत मिलते हैं, तो सोने की चमक और बढ़ सकती है। आज के लिए तकनीकी चार्ट्स बताते हैं कि सोना अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के पास कारोबार कर रहा है।
विश्लेषकों का कहना है कि आज सोने की कीमतों की दिशा तय करने में अमेरिका के आर्थिक आंकड़े अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tension) भी एक बड़ा कारक है जो सोने को सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के रूप में मजबूती दे रहा है। भारत में शादी-ब्याह के सीजन की मांग भी कीमतों को निचले स्तर पर सहारा दे रही है। ज्वैलर्स की ओर से फिजिकल गोल्ड की मांग बनी हुई है, जिससे बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है।
सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी (Silver) की कीमतों पर भी निवेशकों की नजर है। औद्योगिक मांग बढ़ने और ईवी (EV) सेक्टर में चांदी के उपयोग के चलते इसकी कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव सोने के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल (अस्थिर) रह सकता है। ट्रेडर्स को सलाह दी गई है कि वे छोटे स्टॉपलॉस के साथ ही बाजार में उतरें।
कमोडिटी एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि आज का दिन इंट्रा-डे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सलाह है कि वे हर गिरावट पर थोड़ी-थोड़ी खरीदारी (Buy on Dips) की रणनीति अपनाएं। बाजार का सेंटीमेंट अभी भी सकारात्मक बना हुआ है, लेकिन वैश्विक संकेतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है।
ज्वैलर्स की प्रतिक्रिया: सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि कीमतों में स्थिरता आने से ग्राहकों की वापसी हो रही है। शादी के सीजन को देखते हुए लोग भारी गहनों की बुकिंग कर रहे हैं।
निवेशकों का रुख: छोटे निवेशक फिलहाल 'देखो और इंतजार करो' (Wait and Watch) की मुद्रा में हैं, जबकि बड़े निवेशक गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख रहे हैं।
शाम का सत्र अहम: शाम को अमेरिकी बाजार खुलने के बाद सोने की कीमतों में बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर की चाल पर नजर रखना जरूरी होगा।
आगामी डेटा: निवेशक अमेरिका के आगामी सीपीआई (महंगाई) आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं, जो फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर अगले कदम को स्पष्ट करेगा।
जहां एक तरफ फिजिकल गोल्ड (गहने और सिक्के) की मांग अपनी जगह है, वहीं दूसरी तरफ युवा निवेशकों का रुझान सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) और गोल्ड ईटीएफ (ETF) की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज की युवा पीढ़ी इसे सुरक्षित और परेशानी मुक्त निवेश मान रही है, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज और सुरक्षा की चिंता नहीं होती। डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म्स पर 10 फरवरी को भी अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम की उम्मीद है।
