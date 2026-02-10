Gold Price Prediction: क्या 10 फरवरी को सोना रचेगा नया इतिहास ? जानें एक्सपर्ट की भविष्यवाणी

MCX Gold: शादियों के सीजन और वेलेंटाइन वीक के चलते वैश्विक बाजार में मची हलचल और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताजा संकेतों के बीच भारतीय सर्राफा बाजार (Bullion Market) में 10 फरवरी 2026 के लिए सोने और चांदी की कीमतों (Gold Price Prediction) में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजपर सोने की चाल ( (MCX Gold Rate) निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए (10 February Gold Forecast) चर्चा का विषय बनी हुई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतें फिलहाल एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई हैं, जहां से यह या तो नई ऊंचाइयों को छू सकता है या इसमें मुनाफा वसूली (Profit Booking) देखने को मिल सकती है।