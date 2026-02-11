EPF से टैक्स भी बचेगा और पैसा भी बढ़ेगा, ज्यादातर लोग नहीं जानते यह तरीका

VPF टैक्स प्लानिंग के लिहाज से भी काफी फायदेमंद है। इसमें जमा की गई रकम पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। अगर EPF और VPF का कुल सालाना योगदान 2.5 लाख रुपये से कम है, तो उस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री रहता है। वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये तक है। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक नौकरी करता है, तो रिटायरमेंट या जरूरत के समय निकाली गई रकम भी टैक्स फ्री होती है। हालांकि, VPF को लंबी अवधि के निवेश के लिए ही बेहतर माना जाता है। बीच में रकम निकालने पर टैक्स और नियम लागू हो सकते हैं।