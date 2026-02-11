Gold Silver Price Today: चांदी में 8000 रुपये का उछाल, सोना भी चमका, जानें आज के ताजा रेट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। कॉमेक्स गोल्ड करीब 5,078 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया, जिसमें लगभग 0.95 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि सत्र के दौरान इसने 5,085 डॉलर का उच्च स्तर छुआ। वहीं, कॉमेक्स सिल्वर करीब 82.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जिसमें 2.5 प्रतिशत से अधिक की तेजी रही और यह 82.56 डॉलर के हाई तक गया। ग्लोबल स्तर पर कमजोर डॉलर, सुरक्षित निवेश की मांग और आर्थिक अनिश्चितता के कारण कीमती धातुओं में खरीदारी बनी हुई है, जिससे दोनों धातुओं को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है।