11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी में 8000 रुपये का उछाल, सोना भी चमका, जानें आज के ताजा रेट

MCX पर चांदी में करीब 8000 रुपये की तेजी दर्ज हुई है, जबकि सोना भी 1000 रुपये से अधिक उछला। ग्लोबल बाजार में भी कीमती धातुओं में मजबूती दर्ज की गई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 11, 2026

gold silver price hike today

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Gold Silver Price Today: वैश्विक बाजार में तेजी के संकेतों के बीच घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण बुलियन सेगमेंट में खरीदारी बढ़ी है। ताजा कारोबार में चांदी की कीमतों में करीब 8000 रुपये की तेजी देखी गई, जबकि सोना भी मजबूत बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आया।

MCX पर चांदी की बड़ी छलांग

आज बुधवार को घरेलू वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सिल्वर 2,60,433 रुपये प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 7,885 रुपये यानी 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज हुई। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,60,838 रुपये का उच्च स्तर छुआ, जिसमें पिछले बंद की तुलना में लगभग 8,290 रुपये की बढ़त देखी गई। ओपन इंटरेस्ट में हल्की गिरावट के बावजूद कीमतों में तेजी यह संकेत देती है कि बाजार में ताजा खरीदारी आ रही है। जानकारों के अनुसार इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल संकेतों ने कीमतों को सपोर्ट दिया है।

सोने में भी मजबूती

आज बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर गोल्ड 1,57,945 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जिसमें 1,142 रुपये की तेजी रही। सत्र के दौरान सोने ने 1,58,436 रुपये का उच्च स्तर छुआ, जिसमें पिछले बंद की तुलना में लगभग 1,633 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों का रुख फिलहाल सुरक्षित निवेश की ओर झुका हुआ है, जिससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है।

सोना और चांदी के ग्लोबल भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। कॉमेक्स गोल्ड करीब 5,078 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया, जिसमें लगभग 0.95 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि सत्र के दौरान इसने 5,085 डॉलर का उच्च स्तर छुआ। वहीं, कॉमेक्स सिल्वर करीब 82.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जिसमें 2.5 प्रतिशत से अधिक की तेजी रही और यह 82.56 डॉलर के हाई तक गया। ग्लोबल स्तर पर कमजोर डॉलर, सुरक्षित निवेश की मांग और आर्थिक अनिश्चितता के कारण कीमती धातुओं में खरीदारी बनी हुई है, जिससे दोनों धातुओं को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

दूसरा लोन लेकर होम लोन में बचा सकते हैं 15 लाख रुपये, जानिए बचत का पूरा कैलकुलेशन
कारोबार
home loan saving tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Published on:

11 Feb 2026 10:07 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: चांदी में 8000 रुपये का उछाल, सोना भी चमका, जानें आज के ताजा रेट

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: राजस्थान विधानसभा में डिप्टी सीएम और वित्तमंत्री दीया कुमारी बजट 2026 कर रही हैं पेश

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: चांदी के भावों में उछाल और सोने के गिरे दाम, जानें कोटा सर्राफा मार्केट में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

Gold Silver Prices Today Live Updates, Gold silver mcx chart, Gold silver mcx today, Gold Price, Silver Price, Gold Price Crash, Silver Price Crash, Gold Price Crash updates, Silver Price Crash Updates, Gold Price updates, Silver Price Updates, Gold Price Expert Review, Gold Price Expert Warning, Gold Price Exper
कोटा

विदेश पैसा भेजने पर टैक्स होगा कम, जानिए कैसे RBI के नियम देंगे फायदा

RBI LRS rules
कारोबार

बड़े लेनदेन होंगे आसान, नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट में पैन नंबर से जुड़े नियमों में बदलाव

कारोबार

Gold Prediction: डॉलर की चाल से बदल रहा सोने का हाल, जानें एमसीएक्स पर क्या है रणनीति

Gold-Silver Prices
कारोबार

New Tax Rules: इन मामलों में नहीं लगेगा पैन कार्ड, बैंक से निकाल सकते हैं ज्यादा रकम, जानिए क्या हैं इनकम टैक्स के ड्राफ्ट नियम

pan card rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.