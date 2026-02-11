Gold Silver Price Today: चांदी में 8000 रुपये का उछाल, सोना भी चमका, जानें आज के ताजा रेट

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Gold Silver Price Today: वैश्विक बाजार में तेजी के संकेतों के बीच घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण बुलियन सेगमेंट में खरीदारी बढ़ी है। ताजा कारोबार में चांदी की कीमतों में करीब 8000 रुपये की तेजी देखी गई, जबकि सोना भी मजबूत बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आया।
आज बुधवार को घरेलू वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सिल्वर 2,60,433 रुपये प्रति किलो के स्तर तक पहुंच गया, जिसमें लगभग 7,885 रुपये यानी 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज हुई। कारोबार के दौरान चांदी ने 2,60,838 रुपये का उच्च स्तर छुआ, जिसमें पिछले बंद की तुलना में लगभग 8,290 रुपये की बढ़त देखी गई। ओपन इंटरेस्ट में हल्की गिरावट के बावजूद कीमतों में तेजी यह संकेत देती है कि बाजार में ताजा खरीदारी आ रही है। जानकारों के अनुसार इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल संकेतों ने कीमतों को सपोर्ट दिया है।
आज बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर गोल्ड 1,57,945 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, जिसमें 1,142 रुपये की तेजी रही। सत्र के दौरान सोने ने 1,58,436 रुपये का उच्च स्तर छुआ, जिसमें पिछले बंद की तुलना में लगभग 1,633 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। निवेशकों का रुख फिलहाल सुरक्षित निवेश की ओर झुका हुआ है, जिससे सोने को सपोर्ट मिल रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। कॉमेक्स गोल्ड करीब 5,078 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर ट्रेड करता नजर आया, जिसमें लगभग 0.95 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जबकि सत्र के दौरान इसने 5,085 डॉलर का उच्च स्तर छुआ। वहीं, कॉमेक्स सिल्वर करीब 82.40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जिसमें 2.5 प्रतिशत से अधिक की तेजी रही और यह 82.56 डॉलर के हाई तक गया। ग्लोबल स्तर पर कमजोर डॉलर, सुरक्षित निवेश की मांग और आर्थिक अनिश्चितता के कारण कीमती धातुओं में खरीदारी बनी हुई है, जिससे दोनों धातुओं को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग