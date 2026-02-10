बड़े लेनदेन होंगे आसान, नए इनकम टैक्स ड्राफ्ट में पैन नंबर से जुड़े नियमों में बदलाव

नए नियमों में वाहन खरीद पर पैन कार्ड अनिवार्यता को संशोधित किया गया है। अब 5 लाख रुपये या उससे ऊपर का वाहन, जिसमें दोपहिया वाहन भी शामिल हैं, खरीदने पर पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।



मौजूदा नियम: किसी भी मूल्य के दोपहिया वाहन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य नहीं है, जबकि चारपहिया या अन्य वाहन पर पैन देना जरूरी है।