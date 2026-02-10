Gold Silver Price Today: चांदी टूटी 10,000, सोने में भी आई गिरावट, जानिए कल्याण, मालाबार, तनिष्क और जॉयलुक्कास के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे निवेशकों और खरीदारों में हलचल देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से कमजोर संकेत और घरेलू मांग में सुस्ती का असर कीमती धातुओं पर साफ नजर आ रहा है। आज के कारोबार में चांदी के भाव में करीब 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेज गिरावट देखी गई है, जबकि सोने के रेट में भी दबाव बना हुआ है। ऐसे में ज्वेलरी खरीदने और निवेश का फैसला करने से पहले आज के ताजा गोल्ड और सिल्वर प्राइस पर नजर रखना जरूरी माना जा रहा है।