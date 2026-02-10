New Tax Rules: इन मामलों में नहीं लगेगा पैन कार्ड, बैंक से निकाल सकते हैं ज्यादा रकम, जानिए क्या हैं इनकम टैक्स के ड्राफ्ट नियम

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े भुगतानों में PAN कार्ड दिखाने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब यदि होटल या रेस्टोरेंट का बिल 1 लाख रुपये से कम है, तो PAN देना जरूरी नहीं होगा। फिलहाल यह सीमा 50 हजार रुपये है, जिसमें तय बदलाव किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि बढ़ती महंगाई और खर्च को देखते हुए यह बदलाव जरूरी था, ताकि छोटे और मध्यम खर्च करने वालों को बार-बार PAN देने की परेशानी न हो।