India-US Deal: निर्यातकों के लिए खुशखबरी, हीरे और रत्नों के साथ इन चीजों पर लगेगी जीरो ड्यूटी

India-US Deal: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल के सालों में दोनों देशों ने आपसी व्यापार को संतुलित और लाभकारी बनाने के लिए कई दौर की बातचीत की है। इसी कड़ी में आज, 7 फरवरी 2026, शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई, जिसने भारतीय निर्यातकों में नई उम्मीद जगा दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि इससे कई भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में जीरो ड्यूटी (Zero Duty) लागू होगी, जिसमें रत्न और हीरे (Diamonds and Gems) भी शामिल हैं।