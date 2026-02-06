Silver Price Crash: चांदी की कीमत में भूचाल, दो दिन में 45,000 टूटी, खरीदारों को मिली राहत

सोने की कीमतों की बात करें तो 6 फरवरी 2026 को गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 15,386 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। 22 कैरेट सोना ज्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है और इसके भाव 14,090 से 14,105 रुपये प्रति ग्राम के दायरे में हैं। 18 कैरेट सोना, जो डिजाइनर ज्वेलरी के लिए लोकप्रिय है, 11,528 से 11,543 रुपये प्रति ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर सभी शहरों में सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए कुछ राहत बनी है। नीचे तालिका में अलग-अलग शहरों में सोने के भाव दिए गए हैं।