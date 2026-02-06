6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Silver Price Crash: चांदी की कीमत में भूचाल, दो दिन में 45,000 टूटी, खरीदारों को मिली राहत

चांदी की कीमतों में दो दिन में 45,000 रुपये की बड़ी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सिल्वर कमजोर है, जबकि सोने के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 06, 2026

Silver price crash

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Silver Price Crash: लगातार ऊंचाई पर बनी रहने के बाद चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू बाजार के दबाव ने चांदी को कमजोर किया है। बीते दो कारोबारी सत्रों में चांदी करीब 45000 रुपये तक टूट चुकी है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। वहीं, खरीदारों के लिए यह रा​हत का समय है।

चांदी का स्पॉट प्राइस

स्पॉट मार्केट की बात करें तो गुडरिटर्न्स के अनुसार चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। दो दिन पहले चांदी की कीमत 3,20,000 रुपये प्रति किलो थी, जबकि आज 6 फरवरी 2026 को चांदी का भाव 275 रुपये प्रति ग्राम और 2,75,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। यानी कुल 45,000 रुपये की गिरावट देखी गई। यह स्तर हाल के ऊपरी भावों की तुलना में काफी नीचे है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्तर खरीदारी का मौका हो सकता है, हालांकि छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

सोने की कीमत

सोने की कीमतों की बात करें तो 6 फरवरी 2026 को गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 15,386 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। 22 कैरेट सोना ज्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है और इसके भाव 14,090 से 14,105 रुपये प्रति ग्राम के दायरे में हैं। 18 कैरेट सोना, जो डिजाइनर ज्वेलरी के लिए लोकप्रिय है, 11,528 से 11,543 रुपये प्रति ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर सभी शहरों में सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए कुछ राहत बनी है। नीचे तालिका में अलग-अलग शहरों में सोने के भाव दिए गए हैं।

शहर24 कैरेट सोना (रुपये प्रति ग्राम)22 कैरेट सोना (रुपये प्रति ग्राम)18 कैरेट सोना (रुपये प्रति ग्राम)
जयपुर15,38614,10511,543
अहमदाबाद15,37614,09511,533
दिल्ली15,38614,10511,543
मुंबई15,37114,09011,528

घरेलू बाजार में चांदी का हाल

एमसीएक्स (MCX) पर चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भारी दबाव देखा गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एमसीएक्स पर चांदी 5,200 की गिरावट के साथ करीब 2,38,566 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। बढ़ते डॉलर इंडेक्स, मुनाफावसूली और ग्लोबल मार्केट में कमजोरी को इस गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है।

घरेलू बाजार में गोल्ड का हाल

जहां चांदी दबाव में है, वहीं एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में सीमित तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर करीब 1,52,799 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने में हल्की मजबूती बनी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर संकेतों के बीच चांदी के मुकाबले सोना ज्यादा स्थिर नजर आ रहा है।

ये भी पढ़ें

डिजिटल फ्रॉड पर मिलेगा 25,000 रुपये तक मुआवजा, RBI का बड़ा फैसला, जानिए क्या होंगे नियम
कारोबार
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Gold Silver Price News

Updated on:

06 Feb 2026 04:00 pm

Published on:

06 Feb 2026 03:59 pm

Hindi News / Business / Silver Price Crash: चांदी की कीमत में भूचाल, दो दिन में 45,000 टूटी, खरीदारों को मिली राहत

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Drivers Strike: 7 फरवरी को क्यों टैक्सी ऐप ड्राइवर कर रहे हड़ताल, जानिए कौन सी ऐप रहेंगी डाउन

taxi app driver strike
कारोबार

Kota Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी के भावों में गिरावट जारी, आज भी जबरदस्त गिरे चांदी के दाम

Gold Silver Price Today
कोटा

सोने की चढ़ती कीमत ने खराब की सरकार की नीयत! निवेशकों को चपत- शुरू हुई नई बहस

What is SGB, Capital Gain Tax on SGB
कारोबार

डिजिटल फ्रॉड पर मिलेगा 25,000 रुपये तक मुआवजा, RBI का बड़ा फैसला, जानिए क्या होंगे नियम

कारोबार

RBI Repo Rate: क्या लोन नहीं होंगे सस्ते? RBI की MPC की बैठक, रेपो रेट को लेकर आया अपडेट

rbi governer sanjay malhotra
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.