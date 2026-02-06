Silver Price Crash: चांदी की कीमत में भूचाल, दो दिन में 45,000 टूटी, खरीदारों को मिली राहत

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)
Silver Price Crash: लगातार ऊंचाई पर बनी रहने के बाद चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू बाजार के दबाव ने चांदी को कमजोर किया है। बीते दो कारोबारी सत्रों में चांदी करीब 45000 रुपये तक टूट चुकी है, जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। वहीं, खरीदारों के लिए यह राहत का समय है।
स्पॉट मार्केट की बात करें तो गुडरिटर्न्स के अनुसार चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। दो दिन पहले चांदी की कीमत 3,20,000 रुपये प्रति किलो थी, जबकि आज 6 फरवरी 2026 को चांदी का भाव 275 रुपये प्रति ग्राम और 2,75,000 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। यानी कुल 45,000 रुपये की गिरावट देखी गई। यह स्तर हाल के ऊपरी भावों की तुलना में काफी नीचे है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्तर खरीदारी का मौका हो सकता है, हालांकि छोटी अवधि में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।
सोने की कीमतों की बात करें तो 6 फरवरी 2026 को गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 15,386 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है। 22 कैरेट सोना ज्यादातर ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है और इसके भाव 14,090 से 14,105 रुपये प्रति ग्राम के दायरे में हैं। 18 कैरेट सोना, जो डिजाइनर ज्वेलरी के लिए लोकप्रिय है, 11,528 से 11,543 रुपये प्रति ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है। कुल मिलाकर सभी शहरों में सोने के दामों में हल्की गिरावट देखने को मिली है, जिससे खरीदारी करने वालों के लिए कुछ राहत बनी है। नीचे तालिका में अलग-अलग शहरों में सोने के भाव दिए गए हैं।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति ग्राम)
|जयपुर
|15,386
|14,105
|11,543
|अहमदाबाद
|15,376
|14,095
|11,533
|दिल्ली
|15,386
|14,105
|11,543
|मुंबई
|15,371
|14,090
|11,528
एमसीएक्स (MCX) पर चांदी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भारी दबाव देखा गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एमसीएक्स पर चांदी 5,200 की गिरावट के साथ करीब 2,38,566 रुपये प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही है। बढ़ते डॉलर इंडेक्स, मुनाफावसूली और ग्लोबल मार्केट में कमजोरी को इस गिरावट की बड़ी वजह माना जा रहा है।
जहां चांदी दबाव में है, वहीं एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में सीमित तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर करीब 1,52,799 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। सुरक्षित निवेश की मांग के कारण सोने में हल्की मजबूती बनी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता और ब्याज दरों को लेकर संकेतों के बीच चांदी के मुकाबले सोना ज्यादा स्थिर नजर आ रहा है।
