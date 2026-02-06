RBI Repo Rate: क्या लोन नहीं होंगे सस्ते? RBI की MPC की बैठक, रेपो रेट को लेकर आया अपडेट

रेपो रेट में कोई बदलाव न होने का सीधा असर लोन लेने वालों पर देखने को मिलेगा। होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में फिलहाल किसी तरह की बढ़ोतरी या कटौती की संभावना कम है। जिन उपभोक्ताओं ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है, उनकी ईएमआई में भी तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक अपनी मौजूदा लेंडिंग दरें बनाए रख सकते हैं। हालांकि, आरबीआई का न्यूट्रल रुख यह संकेत देता है कि आगे महंगाई और आर्थिक हालात के आधार पर लोन दरों में बदलाव संभव है, इसलिए उधारकर्ताओं को भविष्य की नीतियों पर नजर बनाए रखनी होगी।