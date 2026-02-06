6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

RBI Repo Rate: क्या लोन नहीं होंगे सस्ते? RBI की MPC की बैठक, रेपो रेट को लेकर आया अपडेट

आरबीआई की एमपीसी बैठक में रेपो रेट को स्थिर रखा गया। इसका असर लोन की ब्याज दरों पर दिखाई देगा, जिनमें किसी भी तरह के बदलाव की संभावना कम आंकि जा रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 06, 2026

rbi governer sanjay malhotra

आरबीआई गवर्नर संजय मलहोत्रा (PC: IANS)

RBI Repo Rate: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक (MPC) को लेकर बाजार और आम लोगों की नजरें टिकी हुई थीं। बजट 2026 और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को पिछली दर 5.25 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है, साथ ही न्यूट्रल रुख को बनाए रखने का संकेत दिया है।

रेपो रेट पर फैसला और एमपीसी का रुख

आरबीआई की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले फरवरी 2025 से अब तक कुल 125 बेसिस प्वाइंट यानी 1.25 फीसदी की कटौती की जा चुकी है। मौजूदा फैसले में एमपीसी ने महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। न्यूट्रल स्टांस का मतलब है कि आगे की नीतियां आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर रहेंगी।

क्या होगा लोन पर असर?

रेपो रेट में कोई बदलाव न होने का सीधा असर लोन लेने वालों पर देखने को मिलेगा। होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में फिलहाल किसी तरह की बढ़ोतरी या कटौती की संभावना कम है। जिन उपभोक्ताओं ने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया है, उनकी ईएमआई में भी तत्काल कोई बदलाव नहीं होगा। बैंक अपनी मौजूदा लेंडिंग दरें बनाए रख सकते हैं। हालांकि, आरबीआई का न्यूट्रल रुख यह संकेत देता है कि आगे महंगाई और आर्थिक हालात के आधार पर लोन दरों में बदलाव संभव है, इसलिए उधारकर्ताओं को भविष्य की नीतियों पर नजर बनाए रखनी होगी।

क्या है समिति की सोच?

केंद्रीय बैंक ने साफ किया कि सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखना उसकी प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए वेरिएबल रेट रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे उपाय जारी रहेंगे। हाल के महीनों में आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे कर्ज प्रवाह को समर्थन मिलने और ब्याज दरों में स्थिरता बने रहने की उम्मीद है।

बाजार और अर्थव्यवस्था

एमपीसी के फैसले का शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट पर तत्काल असर देखा गया। निवेशकों ने यथास्थिति को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया। सरकार के ग्रॉस बॉरोइंग कैलेंडर और विकास अनुमान को देखते हुए आरबीआई ने संतुलित रुख अपनाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई नियंत्रण में रहती है तो भविष्य में दरों में नरमी की गुंजाइश बनी रह सकती है।

ये भी पढ़ें

New Baggage Rules: अब विदेश से ला पाएंगे सोने के इतने जेवर, जानिए पूरे नियम
कारोबार
new baggage rules 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Feb 2026 10:52 am

Hindi News / Business / RBI Repo Rate: क्या लोन नहीं होंगे सस्ते? RBI की MPC की बैठक, रेपो रेट को लेकर आया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold-Silver Price: सोना-चांदी में रिकॉर्डतोड़ गिरावट जारी, शादी के सीज़न में हर दिन कम हो रहे भाव

Gold-Silver Price
कारोबार

Gold-Silver Price Crash: सोना-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, सर्राफा बाजार में 27000 रुपए टूटी चांदी, जानें लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price Today
कोटा

Silver Price में महा-गिरावट: 24 घंटे में मची तबाही, सोना-चांदी धड़ाम; निवेशकों के उड़ गए होश

Gold Silver Rate
कारोबार

Housing Market 2026 में पलटेगा बाजी: अंधाधुंध तेजी पर लगेगा ब्रेक, रिपोर्ट ने किया प्रॉपर्टी बाजार के भविष्य का बड़ा खुलासा

Real Estate Market
कारोबार

30 की उम्र से पहले कर लेंगे घर-कार का सपना पूरा, इन युवाओं से ले सकते हैं निवेश की सीख

Smart investing Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.