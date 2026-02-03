New Baggage Rules: अब विदेश से ला पाएंगे सोने के इतने जेवर, जानिए पूरे नियम

New Baggage Rules: भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बैगेज नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कस्टम्स प्रक्रिया को सरल बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव सोने के गहने लाने की सीमा को लेकर किया गया है, जहां अब मूल्य के बजाय वजन के आधार पर अनुमति तय की गई है। इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए हैं। वहीं, सोने के जेवर के अलावा लैपटॉप लाने पर भी ड्यूटी को हटाने की बात कही गई है।