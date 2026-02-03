3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

India-US Deal: ‘जहां सस्ता तेल मिलेगा, वहां से लेंगे’, भारत ने अमेरिका को दो टूक सुनाया अपना फैसला

National Interest: वैश्विक भू-राजनीतिक दबावों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत (Trade Deal) के बीच नई दिल्ली ने यह बात साफ कर दी है कि ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के मामले में वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 03, 2026

India US Trade Deal

भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका को आपत्ति है। (फोटो: X Handle/ Megh Updates.)

National Interest: वैश्विक भू-राजनीतिक दबावों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। अमेरिका के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत (Trade Deal) के बीच नई दिल्ली ने यह बात साफ कर दी है कि ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) के मामले में वह किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने 'लक्ष्मण रेखा' खींचते हुए साफ शब्दों में कहा है कि देश के नागरिकों का हित सर्वोपरि है और जहां से भी सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, भारत उसे खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

'सस्ता तेल हमारी जरूरत, मजबूरी नहीं'

सूत्रों के मुताबिक, व्यापार समझौते की शर्तों पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा। भारत का रुख एकदम साफ है— दुनिया के बाजार में जहां भी प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध होगा, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां उसे खरीदेंगी। सरकार का तर्क है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। ऐसे में, अगर रूस या किसी अन्य देश से डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है, तो उसे ठुकराना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगा। भारत ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि ऊर्जा आयात को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की शर्तों से अलग रखा जाना चाहिए।

140 करोड़ भारतीयों का हित सबसे पहले

भारतीय वार्ताकारों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी अपने 140 करोड़ नागरिकों को किफायती दरों पर पेट्रोल-डीजल और ऊर्जा उपलब्ध कराना है। अगर भारत महंगे बाजार से तेल खरीदता है, तो देश में महंगाई बेकाबू हो सकती है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसलिए, 'सस्ता तेल' खरीदना केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं, बल्कि व्यापक जनहित का मुद्दा है। भारत ने यह भी साफ किया कि उसका यह फैसला किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने नागरिकों के पक्ष में है।

कूटनीतिक संतुलन और मजबूती

यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी देश, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ, भारत पर रूसी तेल का आयात कम करने का दबाव बनाते रहे हैं। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक कुशलता से यह साबित कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी तो चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता (Sovereignty) की कीमत पर नहीं। भारत ने इस 'ट्रेड डील' में उन बिंदुओं पर स्पष्ट 'ना' कह दिया है जो उसकी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकते थे।

दुनिया में आत्मनिर्भरता की गूंज

जानकारों का मानना है कि भारत का यह बयान वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती हुई ताकत को दर्शाता है। पहले जहां भारत दबाव में आ जाता था, वहीं अब 'नया भारत' अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। यह फैसला न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिरता देगा, बल्कि ग्लोबल साउथ के अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण पेश करेगा कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किए बिना भी महाशक्तियों के साथ रिश्ते निभाए जा सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

03 Feb 2026 03:03 pm

Published on:

03 Feb 2026 02:36 pm

Hindi News / Business / India-US Deal: ‘जहां सस्ता तेल मिलेगा, वहां से लेंगे’, भारत ने अमेरिका को दो टूक सुनाया अपना फैसला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

India-US Trade Deal: दूध-दही पर नहीं गली दाल! भारत ने अमेरिकी डेयरी उत्पादों की एंट्री पर लगाया ‘फुल स्टॉप’

india us trade deal
कारोबार

Cumin Price Hike: महंगा हुआ जीरा, बुआई में देरी और बारिश के चलते इतने रुपए किलो पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट भाव

cumin
दौसा

किसानों के लिए खुशखबरी: ट्रंप की 'डील' में खेती-किसानी पूरी तरह सुरक्षित, भारत ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा'

India-US Trade Deal
कारोबार

India-US Trade Deal: लैपटॉप से ​​लेकर डेयरी उत्पादों तक…जानें भारत में क्या-क्या होगा सस्ता

कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी में आया 21,000 रुपये का बड़ा उछाल, सोना भी नहीं थमा, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

gold silver price today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.