25 साल से खरीद रहे थे लॉटरी टिकट, अब लगा भारतीय बिजनेसमैन को 9 करोड़ रुपये का जैकपॉट

राजन लाल ने इस जीत को अपने जीवन का सबसे खास जन्मदिन उपहार बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कैंसर, तीन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया है। ऐसे में यह जीत उनके लिए भावनात्मक मायने भी रखती है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें जीत की जानकारी मिली, तब वे सऊदी अरब में थे। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ था।