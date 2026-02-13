Silver Price Surge: चांदी में 12,000 का जोरदार उछाल, सोना भी चमका, क्या हो गया ताजा भाव?

कल्याण ज्वैलर्स पर सोने के भाव में गिरावट देखी गई। कल 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं, आज शुक्रवार को वेब​साइट पर 22K सोने का भाव करीब 2,400 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। जॉयलुक्कास पर भी 22K सोना 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं, 18K सोना 1,16,840 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। हालांकि, यहां मेकिंग चार्जेज अलग से जोड़े जा सकते हैं।