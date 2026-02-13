स्टार्टअप्स को मिलेगी करोड़ों की सहायता, पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ का फंड किया अप्रूव

प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप फंड के अलावा कई अहम फाइलों पर भी हस्ताक्षर किए। पीएम राहत स्कीम के तहत अब सड़क दुर्घटना के पीडितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, ताकि समय पर चिकित्सा सहायता के अभाव में कोई जान न जाए। सरकार ने तीन करोड लखपति दीदी का लक्ष्य तय समय से एक वर्ष पहले हासिल कर लिया है और अब मार्च 2029 तक इसे छह करोड करने का नया लक्ष्य रखा गया है। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की राशि 1 लाख करोड से बढाकर 2 लाख करोड रुपये कर दी गई है, जिससे पूरी कृषि वैल्यू चेन को मजबूती मिलेगी।