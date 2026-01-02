How to Start Business: शुरू करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप तो देर कैसी? जान लें पूरी प्रोसेस

स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक मजबूत आइडिया होना चाहिए। (PC: AI)
How to Start Business: अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। अपने बिजनेस के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर चुनना होगा। जैसे- सोल प्रोपराइटरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद एमसीए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना ब्रांड बनाना होगा और उसकी ऑनलाइन मौजूदगी भी तैयार करनी होगी।
कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च काफी जरूरी है। बिजनेस कर रहे हैं, तो फंडिंग की व्यवस्था तो करनी ही होगी। आप पात्र हैं, तो स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
-अगर आपकी आय 20 लाख से अधिक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
-अगर आप छोटे या मध्यम उद्यम हैं, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं।
-आपको अपने उद्योग के आधार पर FSSAI जैसे लाइसेंस लेने होंगे।
स्टार्टअप इंडिया: इसमें इनोवेटिव स्टार्टअप्स को DPIIT मान्यता के जरिए टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग तक पहुंच और आसान कंप्लायंस की सुविधा मिलती है। स्टार्टअप इंडिया की मुख्य शर्तें निम्न हैं:
-कंपनी 10 साल से अधिक पुरानी न हो।
-100 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार न हो।
-किसी मौजूदा व्यवसाय का पुनर्गठन न हो।
-इनोवेशन और स्केलेबिलिटी पर आधारित हो।
मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया: ये छोटे व्यवसायों के लिए लोन से जुड़ी सरकारी योजनाएं हैं।
