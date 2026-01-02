2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

How to Start Business: शुरू करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप तो देर कैसी? जान लें पूरी प्रोसेस

How to Start Business: सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप सोल प्रोपराइटरशिप चाहते हैं, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं। इसके बाद कंपनी का नाम चुनें और रजिस्टर कराएं।

Pawan Jayaswal

Jan 02, 2026

How to Start Business

स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक मजबूत आइडिया होना चाहिए। (PC: AI)

How to Start Business: अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए। इसके बाद आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। अपने बिजनेस के लिए एक लीगल स्ट्रक्चर चुनना होगा। जैसे- सोल प्रोपराइटरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद एमसीए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको अपना ब्रांड बनाना होगा और उसकी ऑनलाइन मौजूदगी भी तैयार करनी होगी।

कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केट रिसर्च काफी जरूरी है। बिजनेस कर रहे हैं, तो फंडिंग की व्यवस्था तो करनी ही होगी। आप पात्र हैं, तो स्टार्टअप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।

पहला चरण: प्लानिंग और आइडिया का वैलिडेशन

  1. बिजनेस आइडिया लाएं: मार्केट में कहां गैप है, जिसे आप बिजनेस के रूप में भुना सकते हैं, पता करें। जो प्रॉब्लम आपने खोजी है उसका कोई नया सोल्यूशन खोजें, जिसका आप बिजनेस कर सकें।
  2. मार्केट रिसर्च: ग्राहकों की जरूरतों को समझें। अपने कंपटीशन की थाह लें। अपने बिजनेस की व्यवहारिकता समझें।
  3. बिजनेस प्लान तैयार करें: गोल्स तय करें। फाइनेंस और ऑपरेशन (परिचालन) से जुड़ी पूरी प्लानिंग करें।
  4. फंडिंग की व्यवस्था करें: आपके पास कितनी सेविंग्स है। लोन्स कितना और कहां से लेना है। सरकारी योजनाओं (मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया) से कितनी मदद ले सकते हैं, यह पता करें।

दूसरा चरण: लीगल और रजिस्ट्रेशन

  1. बिजनेस का स्ट्रक्चर चुनें: सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में से किसी एक का चुनाव करें।
  2. नाम चुनें और रजिस्टर करें: आपने जो नाम चुना है, वह उपलब्ध है या नहीं, यह कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mca.gov.in/content/mca/global/en/home.html) पर पता करें। यहीं आपको कंपनी का नाम रजिस्टर करना होगा।
  3. डिजिटल सिग्नेचर (DSC) और DIN प्राप्त करें: अगर आप डायरेक्टर बन रहे हैं, तो ऑनलाइन फाइलिंग के लिए ये जरूरी हैं। यह आप एमसीए की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
  4. MCA में रजिस्ट्रेशन करें: MOA और AOA फाइल करें और SPICe जैसे ऑनलाइन फॉर्म जमा करें।
  5. जरूरी लाइसेंस प्राप्त करें: PAN, TAN, GST (यदि लागू हो) और ट्रेड लाइसेंस लें।

-अगर आपकी आय 20 लाख से अधिक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
-अगर आप छोटे या मध्यम उद्यम हैं, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराएं।
-आपको अपने उद्योग के आधार पर FSSAI जैसे लाइसेंस लेने होंगे।

  1. बिजनेस बैंक अकाउंट खोलें: लेन-देन और अकाउंटिंग के लिए यह जरूरी है।

तीसरा चरण: लॉन्च और ग्रोथ

  1. अपनी टीम और वेंडर्स तैयार करें: कर्मचारियों की भर्ती करें और सप्लायर्स चुनें।
  2. ब्रांडिंग पर काम करें: एक मजबूत ब्रांड पहचान विकसित करें।
  3. ऑनलाइन मौजूदगी बनाएं: वेबसाइट बनाएं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपने प्रोडक्ट/सर्विस का प्रचार करें।
  4. स्टार्टअप इंडिया का फायदा उठाएं: अगर आप पात्र हैं, तो DPIIT से मान्यता लेकर टैक्स छूट, आसान कंप्लायंस और अन्य फायदे पाएं। इसके लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल (https://www.startupindia.gov.in/) पर जाएं। यहां आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।

प्रमुख सरकारी पहलें

स्टार्टअप इंडिया: इसमें इनोवेटिव स्टार्टअप्स को DPIIT मान्यता के जरिए टैक्स बेनिफिट्स, फंडिंग तक पहुंच और आसान कंप्लायंस की सुविधा मिलती है। स्टार्टअप इंडिया की मुख्य शर्तें निम्न हैं:

-कंपनी 10 साल से अधिक पुरानी न हो।
-100 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार न हो।
-किसी मौजूदा व्यवसाय का पुनर्गठन न हो।
-इनोवेशन और स्केलेबिलिटी पर आधारित हो।

मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया: ये छोटे व्यवसायों के लिए लोन से जुड़ी सरकारी योजनाएं हैं।

Updated on:

02 Jan 2026 11:00 am

Published on:

02 Jan 2026 10:59 am

Hindi News / Business / How to Start Business: शुरू करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप तो देर कैसी? जान लें पूरी प्रोसेस

