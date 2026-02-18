Gold-Silver Rate Today: चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना डेढ़ लाख के पार; जानें 18 फरवरी का ताजा भाव

Bullion Market : शादियों का सीजन सिर पर है और सर्राफा बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप आज सोना (Gold Rate Today) या चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं (Silver Price India), तो अपनी जेब और मजबूत कर लीजिए। बुधवार, 18 फरवरी 2026 को बाजार खुलते ही कीमती धातुओं में जो भूचाल आया है, उसने मध्यमवर्गी परिवारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची उथल-पुथल ने कीमतों को हवा दी है, वहीं घरेलू वायदा बाजार (MCX Gold Futures) में चांदी ने ऐसी छलांग लगाई है कि निवेशक भी हैरान हैं।