18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold-Silver Price: सोना-चांदी में फिर आई उछाल, जानिए कितने बढ़े भाव

Gold-Silver Rate Today: सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल आई है। आज एक बार फिर सोना और चांदी के भाव बढ़ गए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 18, 2026

Gold-Silver Price

Gold-Silver Price

सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Price) में उछाल और गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले महीने सोना और चांदी की कीमतों में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखने को मिला, जिससे निवेशकों को ज़बरदस्त फायदा हुआ। हालांकि इस महीने की शुरुआत से ही सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। महीने की शुरुआत में तो सोना और चांदी की कीमतें काफी गिर गईं, लेकिन अब एक बार फिर सोना और चांदी में उछाल देखने को मिली है।

सोने का आज का भाव

पिछले 24 घंटे में सोने की कीमत में उछाल देखने को मिली है। आज, बुधवार, 18 फरवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज चार्ट में सोने का भाव बढ़कर 1,53, 464 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। दिन खत्म होने तक सोने का भाव और बढ़ सकता है।

चांदी का आज का भाव

पिछले 24 घंटे में चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिली है। आज, बुधवार, 18 फरवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज चार्ट में चांदी का भाव बढ़कर 2,37,189 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। दिन खत्म होने तक चांदी का भाव और बढ़ सकता है।

निवेशकों के लिए राहत

सोना और चांदी की कीमत में उछाल निवेशकों के लिए राहत की बात है। इस महीने सोना-चांदी में रिकॉर्डतोड़ गिरावट की वजह से निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में अब एक बार फिर सोना-चांदी के भाव बढ़ने से निवेशकों को फायदा होगा और साथ ही पुराने नुकसान की भरपाई भी होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Gold Silver Price News

Updated on:

18 Feb 2026 10:28 am

Published on:

18 Feb 2026 10:22 am

Hindi News / Business / Gold-Silver Price: सोना-चांदी में फिर आई उछाल, जानिए कितने बढ़े भाव

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 LIVE : मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

अमेरिकी दबाव में रूस से तेल आयात घटा: क्या अब आपकी जेब पर पड़ेगा असर? जानें अंदर की पूरी बात

India Russia oil imports
कारोबार

Bhilwara Gold-Silver Price: चांदी 15000 रुपए सस्ती, 1.54 लाख रुपए पर पहुंचा सोना भी धड़ाम, जानें सोने-चांदी के भाव

gold silver price
भीलवाड़ा

Kota Gold-Silver Price: 7000 रुपए टूटी चांदी, सोने के भी गिरे भाव, जानें सर्राफा मार्केट में लेटेस्ट सोने-चांदी के भाव

gold silver price fall
कोटा

वित्तीय सुरक्षा में मिडिल क्लास के लिए कौनसा विकल्प है बेहतर, इमरजेंसी फंड या हेल्थ इंश्योरेंस?

emergency fund vs health insurance
कारोबार

Silver Price Crash: चांदी फिर टूटी 10,000 रुपये, कब रुकेगी ये गिरावट? जानिए कितने में खरीद सकते हैं

gold silver price crash
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.