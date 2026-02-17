Silver Price Crash: चांदी फिर टूटी 10,000 रुपये, कब रुकेगी ये गिरावट? जानिए कितने में खरीद सकते हैं

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। कॉमेक्स पर सिल्वर का भाव करीब 74.355 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा, जहां करीब 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई। डॉलर इंडेक्स की मजबूती और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया है। ग्लोबल कमजोरी का असर सीधे घरेलू वायदा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरावट जारी रहती है तो घरेलू कीमतों में भी उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।