Gold Silver Price Today: सोना-चांदी दोनों फिसले, कीमतों में आई गिरावट, जानिए आज के ताजा रेट

घरेलू वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) पर गोल्ड लगभग 1,53,707 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा, जिसमें करीब 1,053 रुपये यानी 0.68 प्रतिशत की गिरावट रही। दिन के कारोबार में सोना 1,53,522 रुपये के आसपास निचले स्तर तक गया, जबकि ऊपरी स्तर 1,53,787 रुपये के करीब दर्ज किया गया। सोने का पिछला बंद 1,54,760 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जिसके मुकाबले आज करीब 1,200 रुपये की गिरावट आई है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार घरेलू स्तर पर मांग स्थिर है, लेकिन ग्लोबल संकेतों का सीधा असर फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर दिखाई दे रहा है।