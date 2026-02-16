Ishan Kishan Networth: पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाले भारतीय बल्लेबाज ईशान को है लग्जरी कारों का शौक, जानिए इनकी नेटवर्थ

ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट से शुरुआत कर इंटरनेशनल स्तर तक तेजी से पहचान बनाई। IPL में उनकी मांग लगातार बढ़ी है। 2016 में उन्हें गुजरात लायंस ने खरीदा था, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। हाल के सीजन में उनकी कीमत 11 करोड़ रुपये से ज्यादा रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से मिलने वाली सालाना रिटेनर फीस और मैच फीस भी उनकी कमाई का अहम हिस्सा है। तीनों फॉर्मेट और IPL से मिलाकर उनकी सालाना आय करोड़ों में पहुंचती है, जिससे उनकी कुल नेट वर्थ तेजी से बढ़ी है।