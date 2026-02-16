16 फ़रवरी 2026,

सोमवार



कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी लुढ़की 8,000 रुपये, सोना भी पड़ा फीका, जानिए आज का ताजा भाव

घरेलू और ग्लोबल बाजार में आज सोना और चांदी दोनों में गिरावट रही। दोनों के भाव में अंतर देखने को मिला, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 16, 2026

gold silver price today fell

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Gold Silver Price Today: घरेलू वायदा बाजार में सप्ताह की शुरुआत दबाव के साथ हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) और अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में भी कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार में सोना और चांदी दोनों अपने पिछले बंद भाव से नीचे कारोबार करते दिखे, जिससे निवेशकों में सतर्कता का माहौल बना हुआ है।

आज सोने का भाव

आज सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में गोल्ड 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जो 1,145 रुपये यानी 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ था। दिन का उच्च स्तर 1,55,100 रुपये और निचला स्तर 1,54,386 रुपये दर्ज किया गया। पिछले बंद के मुकाबले आज सोने में 1,509 की गिरावट देखी गई। कीमतों में आई इस नरमी का असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और ग्लोबल संकेतों की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है।

चांदी का ताजा भाव

एमसीएक्स पर चांदी करीब 8000 की गिरावट के साथ 2,35,789 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती नजर आई। दिन का उच्च स्तर 2,38,489 रुपये और निचला स्तर 2,35,789 रुपये दर्ज किया गया। चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, जो इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल ट्रेंड से प्रभावित मानी जा रही है।

सोने का ग्लोबल भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स गोल्ड 5,004.50 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखा, जिसमें 41.80 डॉलर यानी 0.83 प्रतिशत की गिरावट रही। दिन का उच्च स्तर 5,074.40 डॉलर और निचला स्तर 4,986.00 डॉलर रहा। हाई और लो के बीच 88.40 डॉलर का अंतर दर्ज किया गया। ग्लोबल बाजार में यह गिरावट अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर में मजबूती से जुड़ी मानी जा रही है। निवेशक फिलहाल सुरक्षित निवेश की रणनीति पर विचार कर रहे हैं, जिससे गोल्ड की चाल सीमित दायरे में रह सकती है।

चांदी का ग्लोबल रेट

आज कॉमेक्स सिल्वर 74.970 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता दिखा, जिसमें 2.994 डॉलर यानी 3.84 प्रतिशत की गिरावट रही। दिन का उच्च स्तर 78.420 डॉलर और निचला स्तर 74.570 डॉलर दर्ज किया गया। हाई और लो के बीच 3.85 डॉलर का अंतर रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी में सोने से अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

