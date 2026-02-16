Gold Silver Price Today: चांदी लुढ़की 8,000 रुपये, सोना भी पड़ा फीका, जानिए आज का ताजा भाव

आज सोमवार को घरेलू वायदा बाजार में गोल्ड 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा, जो 1,145 रुपये यानी 0.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ था। दिन का उच्च स्तर 1,55,100 रुपये और निचला स्तर 1,54,386 रुपये दर्ज किया गया। पिछले बंद के मुकाबले आज सोने में 1,509 की गिरावट देखी गई। कीमतों में आई इस नरमी का असर ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और ग्लोबल संकेतों की वजह से सोने पर दबाव बना हुआ है।