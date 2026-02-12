Mutual Fund Investment: ऐसे बनेंगे 13 लाख के 12 करोड़, जानिए निवेश के सभी स्टेप्स

मान लीजिए आपका पैसा हर साल 12 प्रतिशत बढ़ता है। यानी 100 रुपये एक साल बाद 112 रुपये हो जाते हैं। अगले साल 112 पर फिर 12 प्रतिशत बढ़ेगा। यह कंपाउंडिंग कहलाता है, जहां ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यदि निवेश एसआईपी में किया जाए तो इसे आसान किस्तों से पूरा किया जा सकता है, लेकिन वहीं, एक मुश्त निवेश करने से ब्याज अधिक मिलता है और फंड में ज्यादा बढ़त मिल सकती है। यह कंपाउंडिंग से मुमकिन हो पाता है। चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं।