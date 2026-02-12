बॉलीवुड स्टार पावर से चमक रहा दुबई रियल एस्टेट, जानें शाहरुख खान के साथ और कौन है लिस्ट में शामिल

दिल्ली और मुंबई की तुलना में दुबई में प्रॉपर्टी के निवेश पर रिटर्न काफी अधिक बताया जा रहा है। जहां भारत में एक करोड़ रुपये की संपत्ति पर मासिक किराया 25 हजार से 40 हजार रुपये तक है, वहीं दुबई में यह 70 हजार से 1.2 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। दुबई में किराये पर टैक्स शून्य है, जबकि भारत में यह 30 प्रतिशत तक हो सकता है। सालाना रिटर्न भारत में 6 से 10 प्रतिशत के बीच है, जबकि दुबई में यह 16 प्रतिशत तक बताया जा रहा है। यही वजह है कि डेवलपर्स बॉलीवुड सितारों के जरिये भारतीयों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।