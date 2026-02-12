Gold Silver Price Today: चांदी की चमक पड़ी फीकी, सोने में आई गिरावट, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर सोना 1,57,802 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता दिखा। इसमें करीब 953 रुपये यानी 0.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। दिन के दौरान गोल्ड ने 1,58,173 रुपये का उच्च स्तर और 1,57,701 रुपये का निचला स्तर छुआ। ओपन इंटरेस्ट में हल्की कमी देखी गई, जो संकेत देता है कि कुछ ट्रेडर्स ने अपनी पोजिशन हल्की की है। घरेलू बाजार में यह गिरावट मुख्य रूप से ग्लोबल ट्रेंड और डॉलर इंडेक्स की मजबूती से जुड़ी मानी जा रही है।