12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold-Silver Price Crash: सोना लुढ़का, चांदी में भी ​भारी गिरावट; जानें आज के ताजा भाव

Silver Rate Drop: सोने-चांदी में भारी गिरावट। MCX पर सोना टूट गया और चांदी भी फिसली। जानें 12 फरवरी 2026 के ताज़ा रेट्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 12, 2026

Gold Silver Rate

सोने चांदी के भाव। ( फोटो: AI)

MCX Gold Live: शादियों के सीजन और वेलेंटाइन वीक में कपल्स के लिए जेवरात की खरीदारी करना एक पैशन होता है। ऐसे में सर्राफा बाजार में आज कोहराम मचा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX Silver Rate) पर आज सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज (Gold Price Today 12 Feb 2026) की गई है। हालत यह है कि कल तक आसमान छू रहा सोना आज धड़ाम से नीचे आ गिरा है। एमसीएक्स पर सोना (24 Carat Gold Rate) करीब ₹1,200 सस्ता होकर ₹1,58,400 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जिससे खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। ध्यान रहे कि वायदा बाजार (MCX) में सोना-चांदी दोनों टूटे (Gold Price Crash India) हैं, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। हालांकि, सर्राफा (Retail) बाजार में चांदी की कीमतों में स्थानीय मांग के कारण थोड़ी मजबूती दिख रही है, लेकिन सोना वहां भी सस्ता हुआ है।

MCX पर चांदी का बुरा हाल (Silver Futures Live)

चांदी में गिरावट और भी तेज है। वायदा बाजार में चांदी अपना महत्वपूर्ण ₹2.60 लाख का स्तर होल्ड नहीं कर पाई और टूट कर ₹2,59,747 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। हालांकि, अलग-अलग शहरों के सर्राफा बाजारों (Spot Market) में चांदी अभी भी ₹2,95,000 के आसपास बिक रही है, लेकिन वहां भी इसके दाम ​​गिरना शुरू हो गए हैं।

अचानक बाजार क्यों क्रैश हुआ ?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस 'ब्लड बाथ' के पीछे 3 बड़े कारण हैं:

प्रॉफिट बुकिंग: जनवरी और फरवरी की शुरुआत में आई रिकॉर्ड तेजी के बाद निवेशक अब अपना मुनाफा वसूल रहे हैं।

अमेरिकी डॉलर: ग्लोबल मार्केट में डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है, जिससे सोने पर दबाव बना है।

फेड का डर: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि महंगाई अभी भी जोखिम बनी हुई है, इसलिए ब्याज दरें घटने में देरी हो सकती है।

आम आदमी के लिए क्या है मौका ?

शादी-ब्याह के सीजन में यह गिरावट किसी लॉटरी से कम नहीं है। 24 कैरेट सोने का भाव 1.58 लाख के करीब आने से ज्वैलरी मार्केट में रौनक लौटने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि चांदी में अभी और उतार-चढ़ाव (Volatility) देखने को मिल सकता है, इसलिए छोटे निवेशकों को संभल कर ट्रेड करना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Business news

Gold Silver Price News

Updated on:

12 Feb 2026 06:04 pm

Published on:

12 Feb 2026 06:03 pm

Hindi News / Business / Gold-Silver Price Crash: सोना लुढ़का, चांदी में भी ​भारी गिरावट; जानें आज के ताजा भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

बॉलीवुड स्टार पावर से चमक रहा दुबई रियल एस्टेट, जानें शाहरुख खान के साथ और कौन है लिस्ट में शामिल

dubai real estate bollywood
कारोबार

सोना, चांदी या शेयर – किसमें करें निवेश? जानें एक्सपर्ट की 5 स्मार्ट टिप्स

expert advice investment tips
कारोबार

कैसे ग्राहकों को मिलेगा पूरा रिफंड? ऐसा फ्रॉड होने पर बैंक लेगा पूरी जिम्मेदारी, जानिए RBI के नए नियम

rbi draft rules
कारोबार

Mutual Fund Investment: ऐसे बनेंगे 13 लाख के 12 करोड़, जानिए निवेश के सभी स्टेप्स

investment tips mutual funds
कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी की चमक पड़ी फीकी, सोने में आई गिरावट, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

gold silver price today
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.