13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Tarique Rahman Net Worth: महज 1.48 करोड़ रुपये के मालिक हैं तारिक रहमान, बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री

बीएनपी नेता तारिक रहमान ने चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति घोषित हुई है। उनकी और उनकी पत्नी की आय व निवेश का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक होने से उनकी कुल आय का खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 13, 2026

tarique rahman net worth

तारिक रहमान की कुल संपत्ति लगभग 1.48 करोड़ रुपये है। (PC: IANS)

Tarique Rahman Net Worth: बांग्लादेश में आज शुक्रवार को इलेक्शन के परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें तारिक रहमान की जीत सामने आई है। ब्रिटेन में 17 साल से अधिक समय बिताने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हुए बीएनपी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति और आय का पूरा विवरण सार्वजनिक हुआ है। 60 वर्षीय नेता के हलफनामे में कुल 1.97 करोड़ टका की संपत्ति और 77 कानूनी मामलों से पूर्ण बरी होने की जानकारी दी गई है।

संपत्ति और आय का विवरण: नेट वर्थ 1.97 करोड़ टका

हलफनामे के अनुसार तारिक रहमान की कुल घोषित संपत्ति 19.6 मिलियन टका यानी लगभग 1.97 करोड़ टका है। भारतीय मुद्रा में यह करीब 1.48 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है। वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी कुल आय 6,76,353 टका रही, जो भारतीय रुपये में लगभग 5.6 लाख रुपये होती है। उन्होंने 1,01,453 टका आयकर के रूप में जमा किए। उनकी आय के स्रोत शेयर, सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट बताए गए हैं।

पत्नी जुबैदा रहमान की संपत्ति और आय

तारिक की पत्नी, चिकित्सक जुबैदा रहमान, ने 10.53 मिलियन टका यानी लगभग 1.05 करोड़ टका की संपत्ति घोषित की है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 78.97 लाख रुपये के बराबर है। पिछले वर्ष उनकी आय 3.56 मिलियन टका रही, जिस पर 5,57,713 टका कर अदा किया गया। हलफनामे में बताया गया है कि दोनों के नाम पर कोई कर्ज, सरकारी बकाया या देनदारी नहीं है।

चल और अचल संपत्ति का ब्योरा

हलफनामे के अनुसार तारिक के पास नकद और बैंक बैलेंस मिलाकर 31.58 लाख टका हैं, जबकि 66.54 लाख टका उनकी पत्नी के नाम हैं। उनके फिक्स्ड डिपॉजिट 90.24 लाख टका के हैं और पत्नी के एफडीआर 35 लाख टका के। शेयरों में करीब 5 लाख टका और अन्य कंपनियों में 4.5 लाख व 18.5 लाख टका का निवेश दर्ज है। अचल संपत्ति में 0.81 हेक्टेयर जमीन और अन्य संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि व दो मंजिला भवन शामिल हैं।

77 मामलों से बरी, कोई लंबित केस नहीं

हलफनामे में उल्लेख है कि 2004 से अब तक दायर 77 मामलों में उन्हें पूर्ण रूप से बरी किया जा चुका है। इनमें से 42 मामलों में बरी होने का फैसला अंतरिम सरकार के दौरान आया। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उम्मीदवार को 10 श्रेणियों की जानकारी देना अनिवार्य है और गलत सूचना पाए जाने पर नामांकन रद्द भी किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

विदेश पैसा भेजने पर टैक्स होगा कम, जानिए कैसे RBI के नियम देंगे फायदा
कारोबार
RBI LRS rules

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 01:40 pm

Hindi News / Business / Tarique Rahman Net Worth: महज 1.48 करोड़ रुपये के मालिक हैं तारिक रहमान, बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में आई तेजी, चांदी 6,000 रुपये उछली, जानिए आज के ताजा भाव

gold silver price hike today
कारोबार

Share Market Crash: शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

share market crash
कारोबार

Kota Gold Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, निवेशकों के लिए शानदार मौका, जानें सोने-चांदी के ताजा भाव

Gold Silver Price Crash
कोटा

सोना ₹1,58,400 पर आया, चांदी में भी बड़ी टूट; चेक करें आज का MCX भाव

Gold Silver Rate
कारोबार

बॉलीवुड स्टार पावर से चमक रहा दुबई रियल एस्टेट, जानें शाहरुख खान के साथ और कौन है लिस्ट में शामिल

dubai real estate bollywood
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.