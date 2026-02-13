Tarique Rahman Net Worth: महज 1.48 करोड़ रुपये के मालिक हैं तारिक रहमान, बन सकते हैं बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री

Tarique Rahman Net Worth: बांग्लादेश में आज शुक्रवार को इलेक्शन के परिणाम जारी हुए हैं, जिसमें तारिक रहमान की जीत सामने आई है। ब्रिटेन में 17 साल से अधिक समय बिताने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हुए बीएनपी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति और आय का पूरा विवरण सार्वजनिक हुआ है। 60 वर्षीय नेता के हलफनामे में कुल 1.97 करोड़ टका की संपत्ति और 77 कानूनी मामलों से पूर्ण बरी होने की जानकारी दी गई है।