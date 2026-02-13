Share Market Crash: शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई, जिसका असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दिया। निवेशकों को चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी इंडेक्स में बड़ी गिरावट के बाद एशियाई बाजार भी कमजोरी के साथ खुले। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बाजार में निवेशकों के लगभग 90 लाख करोड़ रुपये के बराबर मार्केट कैप का नुकसान हुआ है। इसी का असर भारतीय निवेशकों की धारणा पर पड़ा और घरेलू बाजार में तेज बिकवाली शुरू हो गई।