13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Share Market Crash: शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

ग्लोबल संकेतों की कमजोरी और अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 800 अंक टूटा और निफ्टी 25600 से नीचे फिसल गया, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 13, 2026

share market crash

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और अमेरिकी बाजार में बिकवाली के चलते निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। आज कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 800 अंक से अधिक टूट गया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 25600 के नीचे फिसल गया, जिससे दलाल स्ट्रीट पर हाहाकार की स्थिति बन गई।

सेंसेक्स और निफ्टी में तेज गिरावट

कारोबार की शुरुआत से ही बाजार पर दबाव देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स करीब 835 अंक तक लुढ़क गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 200 अंक से अधिक गिरकर 25600 के नीचे पहुंच गया। आईटी और टेक सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। टीसीएस, इन्फोसिस और अन्य बड़ी कंपनियों के शेयर 3 से 6 प्रतिशत तक टूटे। बाजार में चौतरफा बिकवाली के चलते अधिकांश सेक्टर लाल निशान में बंद हुए।

ग्लोबल मार्केट और अमेरिकी दबाव

अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई, जिसका असर भारतीय बाजार पर साफ दिखाई दिया। निवेशकों को चिंता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव से पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिकी इंडेक्स में बड़ी गिरावट के बाद एशियाई बाजार भी कमजोरी के साथ खुले। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बाजार में निवेशकों के लगभग 90 लाख करोड़ रुपये के बराबर मार्केट कैप का नुकसान हुआ है। इसी का असर भारतीय निवेशकों की धारणा पर पड़ा और घरेलू बाजार में तेज बिकवाली शुरू हो गई।

किस सेक्टर पर पड़ रहा असर?

आईटी शेयरों में आई गिरावट ने बाजार की दिशा तय की। एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल डिमांड में सुस्ती और डॉलर इंडेक्स की मजबूती से आईटी कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा फिनटेक और स्टार्टअप कंपनियों के वैल्यूएशन को लेकर भी सतर्कता बढ़ी है। छोटे और मझोले शेयरों में भी दबाव देखा गया, जिससे मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स कमजोर हुए। जानकार निवेशकों को सलाह दे रहे हैं कि घबराहट में फैसला लेने के बजाय पोर्टफोलियो को संतुलित रखें और लॉन्ग टर्म नजरिया अपनाएं।

ये भी पढ़ें

New Baggage Rules: अब विदेश से ला पाएंगे सोने के इतने जेवर, जानिए पूरे नियम
कारोबार
new baggage rules 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Feb 2026 10:28 am

Hindi News / Business / Share Market Crash: शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 800 अंक लुढ़का, जानिए गिरावट के कारण

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Kota Gold Silver Price: सोने-चांदी के भावों में जबरदस्त गिरावट, निवेशकों के लिए शानदार मौका, जानें सोने-चांदी के ताजा भाव

Gold Silver Price Crash
कोटा

सोना ₹1,58,400 पर आया, चांदी में भी बड़ी टूट; चेक करें आज का MCX भाव

Gold Silver Rate
कारोबार

बॉलीवुड स्टार पावर से चमक रहा दुबई रियल एस्टेट, जानें शाहरुख खान के साथ और कौन है लिस्ट में शामिल

dubai real estate bollywood
कारोबार

सोना, चांदी या शेयर – किसमें करें निवेश? जानें एक्सपर्ट की 5 स्मार्ट टिप्स

expert advice investment tips
कारोबार

कैसे ग्राहकों को मिलेगा पूरा रिफंड? ऐसा फ्रॉड होने पर बैंक लेगा पूरी जिम्मेदारी, जानिए RBI के नए नियम

rbi draft rules
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.