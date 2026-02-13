13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में आई तेजी, चांदी 6,000 रुपये उछली, जानिए आज के ताजा भाव

घरेलू और ग्लोबल बाजार में पिछली गिरावट के बाद आज सोना और चांदी में मजबूत रिकवरी दिखी। MCX और COMEX दोनों में हाई लेवल पिछले क्लोज से काफी ऊपर रहे, जिससे बाजार में तेजी का संकेत मिला।

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 13, 2026

gold silver price hike today

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Gold Silver Price Today Surge: पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज करने के बाद आज सोने और चांदी की कीमतों में मजबूत रिकवरी देखने को मिली। घरेलू वायदा बाजार से लेकर ग्लोबल मार्केट तक दोनों कीमती धातुओं में तेजी का रुख बना रहा। आज के सत्र में गोल्ड और सिल्वर ने अपने पिछले क्लोज के मुकाबले ऊंचे हाई लेवल छुए, जिससे निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हुआ।

आज के सोने के भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर आज शुक्रवार को सोना करीब 1,517 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,353 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। दिन का हाई 1,54,837 रुपये रहा, जो पिछले क्लोज से 2,001 रुपये अधिक है, जबकि लो 1,53,750 रुपये दर्ज किया गया। यानी पिछले क्लोज से दिन के हाई तक 2,001 रुपये का अंतर देखने को मिला। पिछली गिरावट के बाद यह उछाल बाजार में मजबूत खरीदारी का संकेत दे रहा है।

चांदी के लेटेस्ट रेट

MCX पर सिल्वर 6,173 रुपये की तेजी के साथ 2,42,608 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है। चांदी का पिछला क्लोज 2,36,435 रुपये था। आज का हाई 2,43,699 रुपये रहा, जो पिछले बंद भाव से 7,264 रुपये ज्यादा है। वहीं, दिन का लो 2,39,626 रुपये रहा। इस तरह पिछले क्लोज से आज के हाई तक 7,264 रुपये का अंतर दर्ज हुआ। चांदी में यह मजबूती इंडस्ट्रियल डिमांड और शॉर्ट कवरिंग का संकेत मानी जा रही है।

सोने का वैश्विक भाव

ग्लोबल मार्केट में COMEX पर गोल्ड 4,992.60 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा, जो पिछले सत्र से 44.20 डॉलर की तेजी में है। आज का हाई 5,016.40 डॉलर रहा, जबकि लो 4,907.10 डॉलर दर्ज किया गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स में नरमी और सुरक्षित निवेश की मांग से गोल्ड को सपोर्ट मिला है।

चांदी का ग्लोबल भाव

कॉमेक्स पर सिल्वर 1.158 डॉलर की तेजी के साथ 76.840 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। दिन का हाई 77.445 डॉलर और लो 73.745 डॉलर रहा। ग्लोबल मार्केट में सिल्वर की कीमतों में यह उछाल निवेशकों की नई खरीदारी और मेटल सेक्टर में सकारात्मक रुझान को दर्शाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

