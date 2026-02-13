Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में आई तेजी, चांदी 6,000 रुपये उछली, जानिए आज के ताजा भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर आज शुक्रवार को सोना करीब 1,517 रुपये की बढ़त के साथ 1,54,353 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। दिन का हाई 1,54,837 रुपये रहा, जो पिछले क्लोज से 2,001 रुपये अधिक है, जबकि लो 1,53,750 रुपये दर्ज किया गया। यानी पिछले क्लोज से दिन के हाई तक 2,001 रुपये का अंतर देखने को मिला। पिछली गिरावट के बाद यह उछाल बाजार में मजबूत खरीदारी का संकेत दे रहा है।