12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

सोना, चांदी या शेयर – किसमें करें निवेश? जानें एक्सपर्ट की 5 स्मार्ट टिप्स

सोना, चांदी और शेयर बाजार की अस्थिरता के बीच विशेषज्ञ पांच अहम निवेश टिप्स सुझा रहे हैं। इन टिप्स से सीख ली जा सकती है कि शुरुआत में निवेशकों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Thalaz Sharma

Feb 12, 2026

expert advice investment tips

प्रतीकात्मक तस्वीर (PC: AI)

Expert Advice Investment Tips: हाल के महीनों में सोना, चांदी और शेयर बाजार में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। अलग-अलग एसेट क्लास में बढ़ती अस्थिरता ने छोटे निवेशकों को उलझन में डाल दिया है। ऐसे माहौल में एडलवाइस की सीईओ राधिका गुप्ता ने निवेश से पहले पांच बुनियादी बातों को समझने की सलाह दी, ताकि जोखिम कम हो और रिटर्न बेहतर मिल सके। आइए जानते हैं वे 5 टिप्स।

बेसिक चीजें सीखें: निवेश की मजबूत नींव

निवेश की शुरुआत करने से पहले फाइनेंशियल बेसिक्स समझना बेहद जरूरी है। बिना बुनियादी जानकारी के सीधे शेयर या चांदी खरीदना वैसा ही है जैसे बिना तैयारी के गहरे पानी में उतरना। निवेशक को ब्याज दर, जोखिम, रिटर्न, एसेट एलोकेशन और कंपाउंडिंग जैसे सिद्धांतों को समझना चाहिए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है। सही जानकारी निवेश को सुरक्षित और दीर्घकालिक रूप से लाभदायक बना सकती है।

इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट: फाइनेंशियल प्लानिंग का आधार

हर निवेशक को अपना व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट तैयार करना चाहिए। इसमें आय और खर्च, मौजूदा निवेश और देनदारियां, भविष्य के लक्ष्य और उनकी समयसीमा, साथ ही नुकसान सहने की क्षमता को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। यह दस्तावेज निवेश की दिशा तय करता है और भावनात्मक फैसलों से बचाता है। जब बाजार में गिरावट आती है तो यही स्पष्ट योजना निवेशक को घबराने से रोकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का यह कदम लंबे समय में स्थिरता देता है।

प्रोफेशनल की मदद लें: सही गाइडेंस जरूरी

अगर निवेश को लेकर भ्रम है तो किसी काबिल पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। चाहे वह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या स्वतंत्र निवेश सलाहकार, विशेषज्ञ की राय जोखिम को संतुलित करने में मदद करती है। कई बार लोग दोस्तों या सोशल मीडिया की सलाह पर पैसा लगा देते हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि दो-तीन विशेषज्ञों से बात कर भरोसेमंद व्यक्ति का चयन किया जाए। प्रोफेशनल गाइडेंस निवेश को अनुशासित बनाती है।

जल्दबाजी न करें: धैर्य है सबसे बड़ा हथियार

तेजी से मुनाफा कमाने की चाह में कई निवेशक जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। सीधे स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना, अचानक चांदी खरीदना या ट्रेंड देखकर फंड चुनना हमेशा सही नहीं होता। जब तक निवेशक खुद सहज महसूस न करे, तब तक इंतजार करना बेहतर है। बाजार में अवसर बार बार आते हैं। धैर्य और अनुशासन से लिया गया फैसला ही स्थायी रिटर्न देता है।

गलतियों से सीखें: अनुभव से निवेशक बनता है स्मार्ट

अगर अब तक निवेश शुरू नहीं किया है तो देर न करें, लेकिन अगर पहले कुछ गलतियां हो चुकी हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हर निवेशक अपने अनुभव से सीखता है। नुकसान भी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जरूरी है शांत रहकर विश्लेषण करना, रणनीति सुधारना और आगे बढ़ना। लगातार सीखने की मानसिकता ही सफल निवेश की पहचान है।

ये भी पढ़ें

दूसरा लोन लेकर होम लोन में बचा सकते हैं 15 लाख रुपये, जानिए बचत का पूरा कैलकुलेशन
कारोबार
home loan saving tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Feb 2026 04:07 pm

Hindi News / Business / सोना, चांदी या शेयर – किसमें करें निवेश? जानें एक्सपर्ट की 5 स्मार्ट टिप्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

कैसे ग्राहकों को मिलेगा पूरा रिफंड? ऐसा फ्रॉड होने पर बैंक लेगा पूरी जिम्मेदारी, जानिए RBI के नए नियम

rbi draft rules
कारोबार

Mutual Fund Investment: ऐसे बनेंगे 13 लाख के 12 करोड़, जानिए निवेश के सभी स्टेप्स

investment tips mutual funds
कारोबार

Gold Silver Price Today: चांदी की चमक पड़ी फीकी, सोने में आई गिरावट, जानिए आज के लेटेस्ट भाव

gold silver price today
कारोबार

Rajasthan Budget 2026: दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर बंपर छूट, Vehicle Re-registration का नियम बदला

Vehicle Re-registration
कारोबार

Banks Strike: 12 फरवरी को होगी हड़ताल, क्या बैंक रहेंगे बंद? चेक कर लें ताजा अपडेट

bank strike
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.