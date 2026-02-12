सोना, चांदी या शेयर – किसमें करें निवेश? जानें एक्सपर्ट की 5 स्मार्ट टिप्स

निवेश की शुरुआत करने से पहले फाइनेंशियल बेसिक्स समझना बेहद जरूरी है। बिना बुनियादी जानकारी के सीधे शेयर या चांदी खरीदना वैसा ही है जैसे बिना तैयारी के गहरे पानी में उतरना। निवेशक को ब्याज दर, जोखिम, रिटर्न, एसेट एलोकेशन और कंपाउंडिंग जैसे सिद्धांतों को समझना चाहिए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन समझदारी से निर्णय लेना जरूरी है। सही जानकारी निवेश को सुरक्षित और दीर्घकालिक रूप से लाभदायक बना सकती है।