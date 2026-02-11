Silver Price Surge: चांदी में आया 12,000 का जबरदस्त उछाल, सोने के भाव भी उछले, जानिए ताजा रेट

आज दो प्रमुख राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने भी 2026-27 के लिए अपना राज्य बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। राजस्थान में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 21.52 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर युवाओं के लिए 4 लाख नौकरियों का रोडमैप पेश करने के साथ किसानों की सहायता और आधारभूत ढांचे के विकास पर बड़ा फोकस रखा है। साथ ही ‘राज सुरक्षा’ और मुफ्त इलाज जैसी योजनाओं को भी शामिल किया गया है। विपक्ष ने बजट का अलग-अलग समर्थन और आलोचना की है।